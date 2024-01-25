Гендиректора компании будут судить за подкуп белгородских медиков на 1,4 млн рублей

Бизнесмен, участвующий в закупках товаров для госнужд, передал двум заведующим клинико-диагностическими лабораториями деньги, имущество и оказал услуги имущественного характера на сумму свыше 1,4 млн рублей. По версии следствия, происходило это в период с января 2021 года по март 2022 года. Подкуп проводился для того, чтобы получить информацию о предстоящей закупке, а также за беспрепятственную приёмку товаров.