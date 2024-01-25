Гендиректора компании будут судить за подкуп белгородских медиков на 1,4 млн рублей

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
Бизнесмен, участвующий в закупках товаров для госнужд, передал двум заведующим клинико-диагностическими лабораториями деньги, имущество и оказал услуги имущественного характера на сумму свыше 1,4 млн рублей. По версии следствия, происходило это в период с января 2021 года по март 2022 года. Подкуп проводился для того, чтобы получить информацию о предстоящей закупке, а также за беспрепятственную приёмку товаров.
В отношении гендиректора возбуждено уголовное дело по статье за подкуп (п. «б» ч. 2 ст. 200.5 УК РФ и ч. 3 ст. 200.5 УК РФ). Прокурор области Владимир Торговченков утвердил обвинительное заключение. 24 января дело направлено в Октябрьский районный суд Белгорода.
Ранее стало известно, что в Белгородской области будут судить бывшую чиновницу за взятку квартирой на 3,8 млн рублей. Имущество она получила от гендиректора одного из предприятий. Взятку ей передали за покровительство по службе.