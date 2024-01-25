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Подкуп

Гендиректора компании будут судить за подкуп белгородских медиков на 1,4 млн рублей

25 января 2024, 08:40
Фото: Midjourney
Подкуп
Предприниматель принимал участие в закупках товаров для госнужд. За получение информации о предстоящей закупке и покровительство бизнесмен передал заведующим медицинскими лабораториями деньги и имущество, сообщает прокуратура области.

Бизнесмен, участвующий в закупках товаров для госнужд, передал двум заведующим клинико-диагностическими лабораториями деньги, имущество и оказал услуги имущественного характера на сумму свыше 1,4 млн рублей. По версии следствия, происходило это в период с января 2021 года по март 2022 года. Подкуп проводился для того, чтобы получить информацию о предстоящей закупке, а также за беспрепятственную приёмку товаров.

В отношении гендиректора возбуждено уголовное дело по статье за подкуп (п. «б» ч. 2 ст. 200.5 УК РФ и ч. 3 ст. 200.5 УК РФ). Прокурор области Владимир Торговченков утвердил обвинительное заключение. 24 января дело направлено в Октябрьский районный суд Белгорода.

Ранее стало известно, что в Белгородской области будут судить бывшую чиновницу за взятку квартирой на 3,8 млн рублей. Имущество она получила от гендиректора одного из предприятий. Взятку ей передали за покровительство по службе.

Бывшую чиновницу в Старом Осколе будут судить за взятку квартирой на 3,8 млн рублей
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#Общество#Белгородская область#Коррупция#Уголовное дело#Закупки#Белгород#Алина Харина#Подкуп#Медучреждение
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