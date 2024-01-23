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Автомобиль

Минпромторг РФ разрешил белгородскому суду купить иномарку, но торги не состоялись

23 января 2024, 14:59
Фото: Midjourney
Автомобиль
Торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие в закупке. Машину планировал приобрести Арбитражный суд Белгородской области. Начальная цена контракта составила 4,5 млн рублей.

Арбитражный суд Белгородской области планировал приобрести легковой автомобиль. На покупку авто планировалось направить 4 520 000 рублей (средства федерального бюджета).

Согласно документам закупки, суд хотел приобрести машину седан, с автоматической коробкой передач и климат-контролем. Мощность двигателя должна была превышать 150 лошадиных сил. Транспорт хотели купить новый, без пробега. В информации об объекте закупки указано, что речь шла об автомобиле Toyota Camry, но допускалась поставка эквивалента.

Чтобы приобрести иномарку, арбитражный суд отправил в Минпромторг РФ соответствующую заявку. Министерство выдало суду разрешение на закупку легкового авто.

Уточним, что постановлением правительства ранее был установлен запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, к осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд.

В итоге 23 января стало известно, что торги не состоялись из-за отсутствия заявок на участие в закупке.

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