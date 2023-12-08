Белгородцев смутила закупка чиновниками ноутбуков за 111 млн. В минобре всё объяснили

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
Белгородец обратился в соцсетях к министру образования Белгородской области. Мужчина поинтересовался, для чего правительству понадобились 2118 ноутбуков за 111 млн 457 тыс. рублей. Он удивился такому количеству и такой цене техники.
Почему тогда у минобра не нашлось бюджетных средств на наём профессионалов по наклейке плёнки на окна и оплату их работы? Эту работу свалили на плечи сотрудников и родителей в начале учебного года. Неужели у минобра больше не осталось проблем и все потребности закрыты? Не хватало только ноутбуков с завышенными характеристиками.
пишет белгородец
На обращение ответили в министерстве образования региона. Представители ведомства сообщили, что ноутбуки закупили для 39 школ в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». На закупку потратили средства из федерального бюджета 2024 года. При этом характеристики ноутбуков соответствуют методическим рекомендациям.
Некоторые комментаторы ответили мужчине, что характеристики закупленных ноутбуков вполне стандартные для работы в 2024 году и ничего особенного в них нет. А других белгородцев больше возмутила цена: они посчитали, что подобные ноутбуки должны стоить около 30 тыс. рублей, а не 52 тыс. рублей за штуку.
Напомним, что ранее министерство социальной защиты Белгородской области опубликовало на сайте госзакупок заявку на покупку смартфона Samsung Galaxy s22 ultra за 108 тыс. рублей. Тогда жителей тоже удивила цена закупаемого телефона.