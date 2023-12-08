Белгородцев смутила закупка чиновниками ноутбуков за 111 млн. В минобре всё объяснили

Некоторые комментаторы ответили мужчине, что характеристики закупленных ноутбуков вполне стандартные для работы в 2024 году и ничего особенного в них нет. А других белгородцев больше возмутила цена: они посчитали, что подобные ноутбуки должны стоить около 30 тыс. рублей, а не 52 тыс. рублей за штуку.