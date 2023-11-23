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Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Власти Белгорода закупают тактические ботинки на 456 тысяч рублей

В этот раз экономят? В мэрии Белгорода закупают тактические ботинки по низкой цене

23 ноября 2023, 08:28
Фото: Midjourney

Власти Белгорода закупают тактические ботинки на 456 тысяч рублей

Соответствующий контракт появился на сайте госзакупок. В горадминистрации Белгорода готовы закупить тактические ботинки по 4,5 тыс. рублей за пару: это ниже, чем стоимость аналогичной обуви на рынке.

Согласно документам закупки, приобрести в мэрии планируют сто пар обуви. Ботинки должны быть разного размера: самый ходовой — 42-й, таких покупают 30 пар. Но есть и другие размеры, начиная от 38-го и заканчивая 46-м.

Материал верха у ботинок — синтетика. При этом обувь должна быть покрыта микрофиброй, а в качестве прокладки обязана быть водонепроницаемая мембрана. Цвет — оливковый.

Фото: госзакупки

Цена каждой пары — 4560 рублей. Таким образом, общая стоимость контракта — 456 тыс. рублей. При это в онлайн-магазинах аналогичные ботинки стоят дороже: в среднем — по 6 тыс. рублей за пару. Даже на «Авито», где продают товар с рук, цена на подобную обувь всё равно выше, чем та, на которую рассчитывают в мэрии.

Фото: сайты по продаже

Принимать заявки от возможных поставщиков в мэрии готовы до 29 ноября. Поставить товар должны муниципальной страже в течение 10 дней после заключения контракта.

Отметим, что в мэрии также планируют закупить 100 шлемов и 100 бронежилетов.

Ранее горадминистрация закупала новогодние крутящиеся качели. Цена в госзакупках была сильно выше рыночной: редакция Бел.Ру направила в мэрию запрос с просьбой объяснить немаленькую стоимость, и вот что из этого вышло.

Лучшее предложение: в мэрии Белгорода объяснили покупку качелей с большой наценкой
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