В этот раз экономят? В мэрии Белгорода закупают тактические ботинки по низкой цене

Цена каждой пары — 4560 рублей. Таким образом, общая стоимость контракта — 456 тыс. рублей. При это в онлайн-магазинах аналогичные ботинки стоят дороже: в среднем — по 6 тыс. рублей за пару. Даже на «Авито», где продают товар с рук, цена на подобную обувь всё равно выше, чем та, на которую рассчитывают в мэрии.