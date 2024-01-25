Жителей приграничного города напугал вой сирены

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Жителей Брянска утром 25 января напугал вой сирены. В мэрии объяснили, что поводов для беспокойства на самом деле нет.
Сирена включилась в Фокинском районе города. Изначально причину случившегося власти жителям не сообщили. Официальных комментариев на 10:30 чиновники не давали, пишет издание.
В скором времени стало известно, по каким причинам сработала сирена. Городская администрация назвала инцидент «ложной тревогой» и заявила, что поводов для паники нет.
В брянском управлении ГО ЧС сообщили о сбое в программном обеспечении. Именно по этой причине произошло кратковременное срабатывание некоторых устройств системы оповещения. На текущий момент все нарушения устранены.
Напомним, в Белгороде в районе 10:00 запустили сирену ракетной опасности. Соответствующая рассылка пришла от РСЧС. Отбой зафиксировали в 10:07.