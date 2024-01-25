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Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Сирена

Жителей приграничного города напугал вой сирены

25 января 2024, 11:54
Фото: Midjourney
Сирена

В Брянске сработала сирена

Жителей одного из районов Брянска напугал сегодня утром вой сирены. В мэрии случившееся объяснили сбоем и заверили горожан, что поводов переживать нет. Подробности сообщают «Брянские новости».

Жителей Брянска утром 25 января напугал вой сирены. В мэрии объяснили, что поводов для беспокойства на самом деле нет.

Сирена включилась в Фокинском районе города. Изначально причину случившегося власти жителям не сообщили. Официальных комментариев на 10:30 чиновники не давали, пишет издание.

В скором времени стало известно, по каким причинам сработала сирена. Городская администрация назвала инцидент «ложной тревогой» и заявила, что поводов для паники нет.

В брянском управлении ГО ЧС сообщили о сбое в программном обеспечении. Именно по этой причине произошло кратковременное срабатывание некоторых устройств системы оповещения. На текущий момент все нарушения устранены.

Напомним, в Белгороде в районе 10:00 запустили сирену ракетной опасности. Соответствующая рассылка пришла от РСЧС. Отбой зафиксировали в 10:07.

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#Белгородская область#Происшествия#Брянск#Мэрия#Белгород#Наталья Корявых#Сирена#Сбой#Приграничье
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