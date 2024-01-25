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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Александр Канищев

Вернулся спустя полгода: Канищев снова будет играть за белгородский «Салют»

25 января 2024, 13:28
Фото: vk.com/fc_salyutbgd
Александр Канищев

Александр Канищев вернулся в состав белгородского ФК «Салют»

Последние шесть месяцев футболист выступал за брянское «Динамо». Теперь он вернулся обратно в «Салют», рассказали в группе ФК в соцсети.
Сюжет
Футбол

Состав белгородского «Салюта» пополнился игроком, который ранее уже играл за футбольный клуб. В команду вернулся Александр Канищев.

Футбольный клуб заключил контракт с 26-летним полузащитником. Футболист уже выступал за белгородцев с 2021 по 2023 год. За это время он сыграл 61 игру и забил 14 голов.

Последние шесть месяцев Канищев выступал за брянское «Динамо». В группе «золото» Второй лиги А спортсмен сыграл 18 матчей и забил всего один гол.

Накануне стало известно, что тренерский штаб «Салюта» пополнил Илья Семёнов. Он уже приступил к работе с командой под руководством Виктора Навоченко. Добавим, что Семёнов родился в Старом Осколе. Ранее он был тренером спортшколы «Спартак», академий московских «Локомотива» и «Строгино».

У белгородского «Салюта» будет новый тренер
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#Белгородская область#Спорт#Футбол#Новости Белгорода#Фк салют#Футболист#Белгород#Полузащитник#Наталья Корявых#Александр Канищев
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