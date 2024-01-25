Вернулся спустя полгода: Канищев снова будет играть за белгородский «Салют»

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Состав белгородского «Салюта» пополнился игроком, который ранее уже играл за футбольный клуб. В команду вернулся Александр Канищев.
Футбольный клуб заключил контракт с 26-летним полузащитником. Футболист уже выступал за белгородцев с 2021 по 2023 год. За это время он сыграл 61 игру и забил 14 голов.
Последние шесть месяцев Канищев выступал за брянское «Динамо». В группе «золото» Второй лиги А спортсмен сыграл 18 матчей и забил всего один гол.
Накануне стало известно, что тренерский штаб «Салюта» пополнил Илья Семёнов. Он уже приступил к работе с командой под руководством Виктора Навоченко. Добавим, что Семёнов родился в Старом Осколе. Ранее он был тренером спортшколы «Спартак», академий московских «Локомотива» и «Строгино».