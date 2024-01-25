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Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Снег

В соседнем с Белгородской областью регионе предложили штрафовать за неубранный снег

25 января 2024, 14:45
Фото: 1MI
Снег

В Курске хотят ввести штрафы за неубранный снег

С таким предложением выступили депутаты местной думы. Ранее в Курской области существовала статья за нарушение правил благоустройства, теперь планируется конкретизировать её и предусмотреть меры ответственности за каждое нарушение. Об этом сообщили «Курские известия».
Сюжет
Штраф

В Курской областной думе прошло заседание рабочей группы, в ходе которого обсуждался вопрос о возможности введения штрафов за неубранный снег. Ранее в регионе могли привлекать виновных за нарушение правил благоустройства, однако позже отменили эту статью по решению суда.

Теперь же депутаты предлагают конкретизировать статью и предусмотреть меру ответственности за каждое отдельное нарушение.

Депутат Владимир Фёдоров считает, что сейчас особое внимание уделяется штрафам для собственников зданий, управляющих компаний. Однако не стоит забывать, по его мнению, и об ответственности администрации муниципального образования.

Даже администрация Курска официально отвечает, что в городе убирают только основные магистрали, а остальные улицы — как придётся. Надо обязательно предусмотреть ответственность и для местных чиновников.
Владимир Фёдоров

Отметим, что белгородцы также часто оставляли жалобы на плохую уборку снега.

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#Общество#Белгородская область#Курская область#Штраф#Снег#Черноземье#Административный штраф#Александра Склярова#Неубранный снег
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