В соседнем с Белгородской областью регионе предложили штрафовать за неубранный снег

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
В Курской областной думе прошло заседание рабочей группы, в ходе которого обсуждался вопрос о возможности введения штрафов за неубранный снег. Ранее в регионе могли привлекать виновных за нарушение правил благоустройства, однако позже отменили эту статью по решению суда.
Теперь же депутаты предлагают конкретизировать статью и предусмотреть меру ответственности за каждое отдельное нарушение.
Депутат Владимир Фёдоров считает, что сейчас особое внимание уделяется штрафам для собственников зданий, управляющих компаний. Однако не стоит забывать, по его мнению, и об ответственности администрации муниципального образования.
Даже администрация Курска официально отвечает, что в городе убирают только основные магистрали, а остальные улицы — как придётся. Надо обязательно предусмотреть ответственность и для местных чиновников.
Владимир Фёдоров