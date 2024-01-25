В соседнем с Белгородской областью регионе предложили штрафовать за неубранный снег

В Курской областной думе прошло заседание рабочей группы, в ходе которого обсуждался вопрос о возможности введения штрафов за неубранный снег. Ранее в регионе могли привлекать виновных за нарушение правил благоустройства, однако позже отменили эту статью по решению суда.