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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Следы на снегу

Невезучего вора в Белгороде нашли по следам на снегу

15 января 2024, 14:33
Фото: 1MI
Следы на снегу

Белгородец попал под уголовное дело за кражу телевизора

Ранее судимый белгородец украл из хозпостройки соседа телевизор и продал его. Злоумышленника удалось найти по многочисленным следам на снегу. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

В отдел полиции № 3 по Белгороду обратился 51-летний местный житель. У мужчины украли телевизор. Участковые и эксперты-криминалисты установили личность подозреваемого благодаря многочисленным следам на снегу, который оставил злоумышленник. Им оказался 39-летний ранее судимый белгородец, который живёт неподалёку.

По предварительным данным, мужчина проник во двор дома через забор, через окно пролез в хозпостройку, оборудованную под баню, и забрал телевизор. Стоимость техники составляет 10 тыс. рублей, злоумышленник продал телевизор за 2 тыс. рублей.

Полицейские телевизор изъяли. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение». Санкция статьи предусматривает наказания в виде лишения свободы на пять лет.

Недавно в Старом Осколе юноша украл 40 литров мёда. 17-летний местный житель проник через проём в заборе во двор чужого дома, зашёл в хозпостройку и украл пластиковые ёмкости с мёдом.

Белгородский Винни-Пух: в Старом Осколе юноша украл 40 литров мёда
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#Происшествия#Уголовное дело#Кража#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Телевизор#Белгород#Алина Харина#Следы
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