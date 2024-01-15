Невезучего вора в Белгороде нашли по следам на снегу

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
В отдел полиции № 3 по Белгороду обратился 51-летний местный житель. У мужчины украли телевизор. Участковые и эксперты-криминалисты установили личность подозреваемого благодаря многочисленным следам на снегу, который оставил злоумышленник. Им оказался 39-летний ранее судимый белгородец, который живёт неподалёку.
По предварительным данным, мужчина проник во двор дома через забор, через окно пролез в хозпостройку, оборудованную под баню, и забрал телевизор. Стоимость техники составляет 10 тыс. рублей, злоумышленник продал телевизор за 2 тыс. рублей.
Полицейские телевизор изъяли. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение». Санкция статьи предусматривает наказания в виде лишения свободы на пять лет.
Недавно в Старом Осколе юноша украл 40 литров мёда. 17-летний местный житель проник через проём в заборе во двор чужого дома, зашёл в хозпостройку и украл пластиковые ёмкости с мёдом.