Невезучего вора в Белгороде нашли по следам на снегу

В отдел полиции № 3 по Белгороду обратился 51-летний местный житель. У мужчины украли телевизор. Участковые и эксперты-криминалисты установили личность подозреваемого благодаря многочисленным следам на снегу, который оставил злоумышленник. Им оказался 39-летний ранее судимый белгородец, который живёт неподалёку.