Стартап не удался: белгородец украл у соседа кроликов, но заработать не получилось

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
17-летний житель Старооскольского округа ночью проник в чужой двор, вытащил из клеток двух кроликов и спрятал их в мешок и рюкзак. После этого парень скрылся с места преступления.
В полицию обратился хозяин кроликов. Он отметил, что сумма ущерба составила 5 тыс. рублей. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что животных украл ранее привлекавшейся к уголовной ответственности несовершеннолетний парень, который планировал разводить кроликов у себя дома.
Животных вернули владельцу, а в отношении парня возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.