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Кролики

Стартап не удался: белгородец украл у соседа кроликов, но заработать не получилось

26 декабря 2023, 15:17
Фото: 1MI
Кролики

Ранее судимый 17-летний белгородец украл у соседа кроликов для разведения

Несовершеннолетний белгородец решил заработать на разведении кроликов, но вместо их покупки решил украсть двух в чужом дворе. Сотрудники правоохранительных органов быстро раскрыли кражу и возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего юноши, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Кража

17-летний житель Старооскольского округа ночью проник в чужой двор, вытащил из клеток двух кроликов и спрятал их в мешок и рюкзак. После этого парень скрылся с места преступления.

В полицию обратился хозяин кроликов. Он отметил, что сумма ущерба составила 5 тыс. рублей. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что животных украл ранее привлекавшейся к уголовной ответственности несовершеннолетний парень, который планировал разводить кроликов у себя дома.

Животных вернули владельцу, а в отношении парня возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Кража#Кролики#Новости Старого Оскола#Белгород#Александра Склярова
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