Невезучего вора в Белгороде нашли по следам на снегу

Ранее судимый белгородец украл из хозпостройки соседа телевизор и продал его. Злоумышленника удалось найти по многочисленным следам на снегу. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.