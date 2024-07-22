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Следы

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2024
Археологи обнаружили порезы от орудий на ископаемом броненосце. Что говорят учёные?
22 июля, 09:22
Десять снарядов РСЗО Vampire сбили рано утром в воскресенье над Белгородом
31 марта, 04:55
Невезучего вора в Белгороде нашли по следам на снегу
Ранее судимый белгородец украл из хозпостройки соседа телевизор и продал его. Злоумышленника удалось найти по многочисленным следам на снегу. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.
15 января, 14:33
2023
У Красного моста с белгородским следом появился кот-талисман
Пушистый талисман успел оставить свой след на залитой бетоном поверхности. Как оказалось, кот прибился к рабочим и решил остаться на мосту, пишет «Орелtimes».
2 августа 2023, 14:12
2022
В небе над Белгородом вновь заметили характерные следы
Горожане делятся фотографиями в соцсетях. Следы были видны в разных частях города.
31 августа 2022, 11:23
Белгородцы вновь сообщают о громких звуках и следах в небе
В этот раз характерные следы заметили в небе над Яковлевским горокругом и Белгородским районом. Фото с места публикует телеграм-канал «Белгород № 1. Люди».
13 августа 2022, 09:54
В небе над Белгородом вновь было шумно
Шум и характерные следы в небе горожане заметили 9 августа. Фотографиями с редакцией поделились читатели.
9 августа 2022, 09:25

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