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Published Сегодня, 09:18

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Updated Сегодня, 09:20

Наряженная ёлка на балконе, которую украли

Белгородский Гринч: у жителя Старого Оскола в Новый год украли ёлку

10 января 2024, 09:18
Фото: группа ВК «Старый Оскол | Чёрный список»
Наряженная ёлка на балконе, которую украли

С балкона белгородца украли ёлку

Инцидент произошёл в микрорайоне Дубрава-1. Местный житель сообщил в группе «Старый Оскол | Чёрный список», что с его открытого балкона спустя 20 минут после наступления Нового года украли ёлку. Момент кражи попал на запись камеры видеонаблюдения.

Житель Старого Оскола рассказал в соцсетях, как в ночь с 31 декабря на 1 января с его открытого балкончика неизвестные украли наряженную ёлку. Случилось это через 20 минут после наступления Нового года.

Староосколец просмотрел записи камеры видеонаблюдения и обнаружил, что ворами стали не подростки, а взрослые мужчина и женщина. Более того, горожанин вычислил их место жительства: находятся подозреваемые в том же микрорайоне, что и он сам — в микрорайоне Дубрава-1.

Запись с камер видеонаблюдения и фотографию ёлки на балконе до её кражи белгородец опубликовал в группе в соцсети «ВКонтакте».

Момент кражи ёлки
Видео: группа ВК «Старый Оскол | Чёрный список»
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