Белгородский Гринч: у жителя Старого Оскола в Новый год украли ёлку

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Житель Старого Оскола рассказал в соцсетях, как в ночь с 31 декабря на 1 января с его открытого балкончика неизвестные украли наряженную ёлку. Случилось это через 20 минут после наступления Нового года.
Староосколец просмотрел записи камеры видеонаблюдения и обнаружил, что ворами стали не подростки, а взрослые мужчина и женщина. Более того, горожанин вычислил их место жительства: находятся подозреваемые в том же микрорайоне, что и он сам — в микрорайоне Дубрава-1.
Запись с камер видеонаблюдения и фотографию ёлки на балконе до её кражи белгородец опубликовал в группе в соцсети «ВКонтакте».