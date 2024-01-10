Белгородский Гринч: у жителя Старого Оскола в Новый год украли ёлку

Староосколец просмотрел записи камеры видеонаблюдения и обнаружил, что ворами стали не подростки, а взрослые мужчина и женщина. Более того, горожанин вычислил их место жительства: находятся подозреваемые в том же микрорайоне, что и он сам — в микрорайоне Дубрава-1.