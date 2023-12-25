«Заплатите за работу»: в Старом Осколе разгорелся спор из-за мурала с паровозом

Были и те муралы, которые не понравились самим белгородцам. Например, изображение писателя Николая Гоголя в Белгороде совершенно не было похоже на его портрет, а нарисованная напротив одного из корпусов НИУ «БелГУ» Лида из советской комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» стала совсем другим человеком.