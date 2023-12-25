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Представленная администрации работа

«Заплатите за работу»: в Старом Осколе разгорелся спор из-за мурала с паровозом

25 декабря 2023, 14:17
Фото: группа ВК «Старый Оскол | Чёрный список»
Представленная администрации работа

Старооскольские чиновники разъяснили ситуацию с муралом

В группе «Старый Оскол | Чёрный список» написали, что художнику, нарисовавшему на фасаде многоэтажки паровоз, не заплатили за работу. Якобы заказчику не понравилась палитра цветов. Однако в администрации округа эту информацию опровергли.

Жители Старого Оскола радовались появившемуся на фасаде многоквартирного дома муралу, пока не узнали, что художнику не заплатили за его труд. Местные жители утверждают, что заказчику якобы не понравилась палитра цветов, поэтому и платить за работу он не считает нужным.

Один из жителей увидел этот пост и прислал ссылку на него на страницу губернатора Вячеслава Гладкова. Там на обращение отреагировала администрация Старооскольского округа. Чиновники сообщили, что работа ещё не завершена, а художнику уже заплатили предоплату в размере 130 тыс. рублей.

По их данным, исполнитель представил заказчику не выполненную в полном объёме работу. Однако после завершения мурала в соответствии с техническим заданием, власти выплатят художнику полную сумму — 260 тыс. рублей.

Были и те муралы, которые не понравились самим белгородцам. Например, изображение писателя Николая Гоголя в Белгороде совершенно не было похоже на его портрет, а нарисованная напротив одного из корпусов НИУ «БелГУ» Лида из советской комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» стала совсем другим человеком.

Напомним, что летом на фасаде ЦМИ в Белгороде появился мурал с богатырём. Художник Павел Ларичев нарисовал его в рамках граффити-фестиваля «ДВИЖение 2.0», который проходил с 11 по 13 августа.

Эскиз работыЭскиз работы
Представленная администрации работаПредставленная администрации работа
Эскиз работы
Фото: администрация Старооскольского округа
Мурал с богатырём появился на здании ЦМИ в Белгороде
Узнать подробнее
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#Белгородская область#Старый Оскол#Поезд#Новости Старого Оскола#Мурал#Александра Склярова
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