«Заплатите за работу»: в Старом Осколе разгорелся спор из-за мурала с паровозом

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Жители Старого Оскола радовались появившемуся на фасаде многоквартирного дома муралу, пока не узнали, что художнику не заплатили за его труд. Местные жители утверждают, что заказчику якобы не понравилась палитра цветов, поэтому и платить за работу он не считает нужным.
Один из жителей увидел этот пост и прислал ссылку на него на страницу губернатора Вячеслава Гладкова. Там на обращение отреагировала администрация Старооскольского округа. Чиновники сообщили, что работа ещё не завершена, а художнику уже заплатили предоплату в размере 130 тыс. рублей.
По их данным, исполнитель представил заказчику не выполненную в полном объёме работу. Однако после завершения мурала в соответствии с техническим заданием, власти выплатят художнику полную сумму — 260 тыс. рублей.
Были и те муралы, которые не понравились самим белгородцам. Например, изображение писателя Николая Гоголя в Белгороде совершенно не было похоже на его портрет, а нарисованная напротив одного из корпусов НИУ «БелГУ» Лида из советской комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» стала совсем другим человеком.
Напомним, что летом на фасаде ЦМИ в Белгороде появился мурал с богатырём. Художник Павел Ларичев нарисовал его в рамках граффити-фестиваля «ДВИЖение 2.0», который проходил с 11 по 13 августа.