Старый Оскол попал в топ-5 самых творческих городов России

Города оценивали по следующим показателям: наличие инфраструктуры для культурной и творческой деятельности, уровень работы творческих сообществ и достижений их лидеров, прирост кадров и наличие в городе возможностей для творческого образования, уровень проводимых событий, а также реализуемых социокультурных и творческих проектов.