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Published Сегодня, 16:38

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Старый Оскол попал в топ-5 самых творческих городов России

Старый Оскол попал в топ-5 самых творческих городов России

25 декабря 2023, 16:38
Фото: 1MI
Культурно-творческий потенциал городов исследовали эксперты Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») и специалисты факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ.
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Рейтинг

В исследовании приняли участие 581 муниципальное образование из 41 региона России. Лидером рейтинга культурно-творческого потенциала муниципальных образований стал город Кемерово. Он набрал 80 баллов из 100. Помимо этого, в лидерах оказался Старооскольский горокруг. Муниципалитет набрал 77 баллов.

В топ-5 также вошли Новокузнецкий горокруг, Сургут и Ялуторовск.

Города оценивали по следующим показателям: наличие инфраструктуры для культурной и творческой деятельности, уровень работы творческих сообществ и достижений их лидеров, прирост кадров и наличие в городе возможностей для творческого образования, уровень проводимых событий, а также реализуемых социокультурных и творческих проектов.

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#Общество#Белгородская область#Культура#Старый Оскол#Рейтинг#Белгород#Алина Харина
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