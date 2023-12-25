Старый Оскол попал в топ-5 самых творческих городов России

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
В исследовании приняли участие 581 муниципальное образование из 41 региона России. Лидером рейтинга культурно-творческого потенциала муниципальных образований стал город Кемерово. Он набрал 80 баллов из 100. Помимо этого, в лидерах оказался Старооскольский горокруг. Муниципалитет набрал 77 баллов.
В топ-5 также вошли Новокузнецкий горокруг, Сургут и Ялуторовск.
Города оценивали по следующим показателям: наличие инфраструктуры для культурной и творческой деятельности, уровень работы творческих сообществ и достижений их лидеров, прирост кадров и наличие в городе возможностей для творческого образования, уровень проводимых событий, а также реализуемых социокультурных и творческих проектов.