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Белгородская область не вошла в топ-20 регионов по НТР

Белгородская область потеряла позиции в рейтинге по научно-технологическому развитию

23 октября 2023, 10:05
Фото: 1MI

Белгородская область не вошла в топ-20 регионов по НТР

По итогам 2022 года регион занял 23-е место. В 2021 году область занимала 21-е место. Несмотря на это, среди регионов Центрального Черноземья в указанной категории Белгородскую обгоняет только Воронежская область, следует из данных рейтинга, опубликованного РИА «Новости».
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Белгородская область потеряла позиции в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию. По итогам 2022 года область занимает 23-е место с 45,11 рейтинговых балла. В 2021 году Белгородчина была на 21-й строчке.

Однако, несмотря на такой результат, среди регионов Центрального Черноземья Белгородскую область по указанному показателю обгоняет только Воронежская. В прошлом году она стала 18-й и набрала 49,08 балла. По итогам 2021 года соседний регион был на 14-м месте.

Курская область, напротив, незначительно улучшила свои позиции. В 2022 году она набрала 35,67 балла и заняла 37-е место после 38-го годом ранее. Улучшила результат и Тамбовская область, набравшая 32,78 балла, — с 45-го на 42-е место рейтинга. Липецкая область по итогам прошлого года набрала 32,02 и оказалась на 47-м месте после 44-го в 2021 году.

Лидерами рейтинга по НТР остались Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Эти же города и республика лидировали в 2021 году. Наиболее низкий результат по итогам прошлого года показали Ненецкий АО, Хакасия и Ингушетия.

Напомним, Белгородская область вышла в лидеры по достижению целей устойчивого развития. По этому показателю регион уступает только столице. Среди регионов ЦЧР в топ-10 вошла также Липецкая область.

Белгородская область вышла в лидеры по достижению целей устойчивого развития
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#Белгородская область#Рейтинг#Центральное черноземье#Белгород#Наталья Корявых#Научно-технологическое развитие#НТР
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