Белгородская область потеряла позиции в рейтинге по научно-технологическому развитию

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Белгородская область потеряла позиции в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию. По итогам 2022 года область занимает 23-е место с 45,11 рейтинговых балла. В 2021 году Белгородчина была на 21-й строчке.
Однако, несмотря на такой результат, среди регионов Центрального Черноземья Белгородскую область по указанному показателю обгоняет только Воронежская. В прошлом году она стала 18-й и набрала 49,08 балла. По итогам 2021 года соседний регион был на 14-м месте.
Курская область, напротив, незначительно улучшила свои позиции. В 2022 году она набрала 35,67 балла и заняла 37-е место после 38-го годом ранее. Улучшила результат и Тамбовская область, набравшая 32,78 балла, — с 45-го на 42-е место рейтинга. Липецкая область по итогам прошлого года набрала 32,02 и оказалась на 47-м месте после 44-го в 2021 году.
Лидерами рейтинга по НТР остались Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Эти же города и республика лидировали в 2021 году. Наиболее низкий результат по итогам прошлого года показали Ненецкий АО, Хакасия и Ингушетия.
Напомним, Белгородская область вышла в лидеры по достижению целей устойчивого развития. По этому показателю регион уступает только столице. Среди регионов ЦЧР в топ-10 вошла также Липецкая область.