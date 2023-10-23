Белгородская область потеряла позиции в рейтинге по научно-технологическому развитию

Курская область, напротив, незначительно улучшила свои позиции. В 2022 году она набрала 35,67 балла и заняла 37-е место после 38-го годом ранее. Улучшила результат и Тамбовская область, набравшая 32,78 балла, — с 45-го на 42-е место рейтинга. Липецкая область по итогам прошлого года набрала 32,02 и оказалась на 47-м месте после 44-го в 2021 году.