Туман и потепление до +2 °C: белгородцев в пятницу встретит не совсем зимняя погода

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Завтра, 26 января, на территории Белгородской области ожидается облачная и туманная погода. Возможен снег и мокрый снег, на дорогах — гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.
Температура воздуха в регионе ночью и днём составит от -3 °C до +2 °C. В Белгороде столбик термометра в ночь на пятницу опустится до -2 °C. В светлое время суток в столице региона ожидается около 0 °C.
В субботу, 27 января, в Белгороде ночью выпадет снег и похолодает до -3 °C. Днём возможен снег с дождём. Температура составит около 0 °C.
В воскресенье, 28 января, температура будет колебаться от -3 °C до -1 °C, осадков не ожидается.