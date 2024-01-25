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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Туман

Туман и потепление до +2 °C: белгородцев в пятницу встретит не совсем зимняя погода

25 января 2024, 13:25
Фото: 1MI
Туман

Туманом и гололедицей завершатся рабочие будни в Белгороде

В регионе в пятницу ожидаются мокрый снег, туман и гололёд. Минимальная температура составит -3 °C. Прогноз на 26 января опубликовали в региональном МЧС.
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Погода

Завтра, 26 января, на территории Белгородской области ожидается облачная и туманная погода. Возможен снег и мокрый снег, на дорогах — гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха в регионе ночью и днём составит от -3 °C до +2 °C. В Белгороде столбик термометра в ночь на пятницу опустится до -2 °C. В светлое время суток в столице региона ожидается около 0 °C.

В субботу, 27 января, в Белгороде ночью выпадет снег и похолодает до -3 °C. Днём возможен снег с дождём. Температура составит около 0 °C.

В воскресенье, 28 января, температура будет колебаться от -3 °C до -1 °C, осадков не ожидается.

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#Белгородская область#Туман#Погода#Снег#Белгород#Мокрый снег#Александра Склярова
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