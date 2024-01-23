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Ямы на дорогах

На белгородских дорогах постоянно появляются ямы. Виновной в этом назвали погоду

23 января 2024, 08:48
Фото: 1MI
Ямы на дорогах

На начало года на белгородских дорогах выявили 6130 кв. м ям и выбоин

В минтрансе Белгородской области рассказали о планах по аварийному ямочному ремонту. На дорогах по состоянию на начало года образовалось более 6 тыс. кв. м ям и выбоин. Они появляются постоянно в связи с погодными условиями.
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Дороги

В белгородском минтрансе рассказали о планах на ямочный ремонт на дорогах. На начало года только на дорогах регионального значения выявили более 6,1 тыс. кв. м ям и выбоин.

В ведомстве уточнили, что дорожные работы ведутся во всех муниципалитетах области. Укладывают дорожники литый асфальтобетон. Свойства этой смеси позволят вести дорожные работы, даже если на улице холодно, пояснили в министерстве транспорта.

К 22 января на дорогах регионального значения устранили свыше 3,6 тыс. кв. метров дефектов дорожного полотна. Однако ямы на дорогах появляются постоянно. Причина в неблагоприятных погодных условиях и температурных «качелях». Особенно это заметно на изношенных участках трасс.

Такие места постоянно включают в график ремонта. Последний меняется ежемесячно.

Напомним, в конце декабря к аварийному ямочному ремонту приступили в Белгороде. Причиной образования выбоин послужила упомянутая смена температуры. Дорожники проводили работы на перекрёстке улиц Вокзальной и Преображенской, а также на улице Сторожевой.

Из-за температурных качелей на дорогах Белгорода образовались ямы
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#Общество#Белгородская область#Минтранс#Дороги#Новости Белгорода#Касается каждого#Ямочный ремонт#Погодные условия#Белгород#Наталья Корявых
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