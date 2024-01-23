На белгородских дорогах постоянно появляются ямы. Виновной в этом назвали погоду

На начало года на белгородских дорогах выявили 6130 кв. м ям и выбоин

В минтрансе Белгородской области рассказали о планах по аварийному ямочному ремонту. На дорогах по состоянию на начало года образовалось более 6 тыс. кв. м ям и выбоин. Они появляются постоянно в связи с погодными условиями.