На белгородских дорогах постоянно появляются ямы. Виновной в этом назвали погоду

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
В белгородском минтрансе рассказали о планах на ямочный ремонт на дорогах. На начало года только на дорогах регионального значения выявили более 6,1 тыс. кв. м ям и выбоин.
В ведомстве уточнили, что дорожные работы ведутся во всех муниципалитетах области. Укладывают дорожники литый асфальтобетон. Свойства этой смеси позволят вести дорожные работы, даже если на улице холодно, пояснили в министерстве транспорта.
К 22 января на дорогах регионального значения устранили свыше 3,6 тыс. кв. метров дефектов дорожного полотна. Однако ямы на дорогах появляются постоянно. Причина в неблагоприятных погодных условиях и температурных «качелях». Особенно это заметно на изношенных участках трасс.
Такие места постоянно включают в график ремонта. Последний меняется ежемесячно.
Напомним, в конце декабря к аварийному ямочному ремонту приступили в Белгороде. Причиной образования выбоин послужила упомянутая смена температуры. Дорожники проводили работы на перекрёстке улиц Вокзальной и Преображенской, а также на улице Сторожевой.