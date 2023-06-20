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Яму на дороге в центре Белгорода заделали после нашей публикации

20 июня 2023, 08:03
Фото: Telegram-канал Белгорблагоустройства «Уютный Белгород»
В воскресенье 18 июля в Бел.Ру с жалобой на яму обратился наш подписчик. Мы опубликовали его сообщение: на следующий день, в понедельник, яму уже заделали.

Подписчик Бел.Ру Алексей ранее поделился с редакцией снимками большой ямы по улице Пушкина. По его словам, до этого коммунальщики уже заделывали провал возле люка вверх по улице, рядом с монастырём и элитной новостройкой, а вот впадину на 15 метров ниже никто трогать не стал.

На следующий день Telegram-канал Белгорблагоустройства «Уютный Белгород» опубликовал фотографию, на которой видно, что яму залили асфальтом. За наводку на проблему коммунальщики поблагодарили журналистов Бел.Ру.

После публикацииПосле публикации
До публикацииДо публикации
После публикации
Фото: Telegram-канал Белгорблагоустройства «Уютный Белгород»

Ранее на сайте Бел.Ру вышли материалы, в которых мы описываем ситуацию с ямами на дорогах Белгорода. Жалобы оставляли читатели. Помимо жителей областного центра, свои обращения присылали проживающие за чертой города. Подробнее — в нашем отдельном материале.

«Он растёт». Жители Белгорода жалуются на огромный провал в асфальте по улице Пушкина
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