Яму на дороге в центре Белгорода заделали после нашей публикации

Подписчик Бел.Ру Алексей ранее поделился с редакцией снимками большой ямы по улице Пушкина. По его словам, до этого коммунальщики уже заделывали провал возле люка вверх по улице, рядом с монастырём и элитной новостройкой, а вот впадину на 15 метров ниже никто трогать не стал.