Яму на дороге в центре Белгорода заделали после нашей публикации

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Подписчик Бел.Ру Алексей ранее поделился с редакцией снимками большой ямы по улице Пушкина. По его словам, до этого коммунальщики уже заделывали провал возле люка вверх по улице, рядом с монастырём и элитной новостройкой, а вот впадину на 15 метров ниже никто трогать не стал.
На следующий день Telegram-канал Белгорблагоустройства «Уютный Белгород» опубликовал фотографию, на которой видно, что яму залили асфальтом. За наводку на проблему коммунальщики поблагодарили журналистов Бел.Ру.
Ранее на сайте Бел.Ру вышли материалы, в которых мы описываем ситуацию с ямами на дорогах Белгорода. Жалобы оставляли читатели. Помимо жителей областного центра, свои обращения присылали проживающие за чертой города. Подробнее — в нашем отдельном материале.