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Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

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Ямочный ремонт дорог в Белгороде

Из-за температурных качелей на дорогах Белгорода образовались ямы

22 декабря 2023, 07:13
Фото: t.me/v_v_demidov
Ямочный ремонт дорог в Белгороде

Аварийный ямочный ремонт начали в Белгороде

На участках работают две бригады. Накануне ремонт проходил на перекрёстке улиц Вокзальной и Преображенской, на Сторожевой, сообщил мэр Валентин Демидов.
Сюжет
Дороги

Из-за температурных качелей и интенсивной влажности в Белгороде на дорогах местами появились выбоины. В городе приступили к аварийному ямочному ремонту.

На дорогах работают две бригады Белгорблагоустройства. Накануне рабочие ремонтировали дорожное полотно на перекрёстке улиц Вокзальной и Преображенской, на улице Сторожевой.

Как добавил мэр Валентин Демидов, деньги на ямочный ремонт предусмотрели заранее. Для дорожников приобрели рециклер и необходимые материалы для подготовки литой смеси.

Напомним, тёплая для зимы погода в регионе по-прежнему сохраняется. Мороз белгородцам обещают только ночью, а днём снова потеплеет до +6 ˚С. Небольшое похолодание в Белгородской области ожидается только в конце недели.

Ямочный ремонт дорог в Белгороде
Видео: t.me/v_v_demidov
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