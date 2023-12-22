Из-за температурных качелей на дорогах Белгорода образовались ямы

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Из-за температурных качелей и интенсивной влажности в Белгороде на дорогах местами появились выбоины. В городе приступили к аварийному ямочному ремонту.
На дорогах работают две бригады Белгорблагоустройства. Накануне рабочие ремонтировали дорожное полотно на перекрёстке улиц Вокзальной и Преображенской, на улице Сторожевой.
Как добавил мэр Валентин Демидов, деньги на ямочный ремонт предусмотрели заранее. Для дорожников приобрели рециклер и необходимые материалы для подготовки литой смеси.
Напомним, тёплая для зимы погода в регионе по-прежнему сохраняется. Мороз белгородцам обещают только ночью, а днём снова потеплеет до +6 ˚С. Небольшое похолодание в Белгородской области ожидается только в конце недели.