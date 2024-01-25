Новое оборудование в ЦРБ и современная школа: Гладков рассказал о ходе строительства

Запланированные работы выполнили на 90%, в пристройке — на более чем 60%. В настоящий момент выполняются строительно-монтажные работы с внутренней отделкой, рабочие прокладывают инженерные сети. В новом здании ведутся кровельные работы и подготовка стен к покраске.