Новое оборудование в ЦРБ и современная школа: Гладков рассказал о ходе строительства

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Так, ремонтные работы в поликлинике проводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В ходе капремонта обновят существующий корпус и выполнят пристройку нового помещения к основному зданию больницы. Внутри разместят новое оборудование.
В новом здании разместят диагностический центр: на первом этаже появятся кабинеты маммографии, флюорографии, стоматология, лаборатория и рентген-кабинет. А на втором этаже будут оказывать консультативную помощь: там разместят кабинеты хирурга, онколога, уролога, акушера-гинеколога и кабинеты УЗИ.
Запланированные работы выполнили на 90%, в пристройке — на более чем 60%. В настоящий момент выполняются строительно-монтажные работы с внутренней отделкой, рабочие прокладывают инженерные сети. В новом здании ведутся кровельные работы и подготовка стен к покраске.
Напомню, что строительная организация зашла на объект после проблемного подрядчика. Был здесь неоднократно и вижу, что сейчас работы продолжаются ускоренными темпами и, конечно, с сохранением качества.
Вячеслав Гладков
В Строителе активно ведутся строительные работы школы №4 на 1100 мест. Учреждение появится в рамках областной программы и нацпроекта «Образование». Планируется построить современный образовательный комплекс, который позволит перевести все общеобразовательные организации города на односменный режим работы.
Прошлый подрядчик не справился с выполнением контракта, поэтому региональное правительство сменило организацию. В настоящее время на месте строительства завершена работа с фундаментом, выполнены бетонные работы и забиты свои. Заказаны металлоконструкции.