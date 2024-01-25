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Published Сегодня, 12:32

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Поликлиника в Томаровской ЦРБ

Новое оборудование в ЦРБ и современная школа: Гладков рассказал о ходе строительства

25 января 2024, 12:32
Фото: личная страница Вячеслава Гладкова
Поликлиника в Томаровской ЦРБ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил Яковлевский округ, где проверил ход капитального ремонта поликлиники Томаровской ЦРБ, а также ход строительных работ школы в Строителе. Подробности глава региона сообщил на своей странице в социальных сетях.

Так, ремонтные работы в поликлинике проводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В ходе капремонта обновят существующий корпус и выполнят пристройку нового помещения к основному зданию больницы. Внутри разместят новое оборудование.

В новом здании разместят диагностический центр: на первом этаже появятся кабинеты маммографии, флюорографии, стоматология, лаборатория и рентген-кабинет. А на втором этаже будут оказывать консультативную помощь: там разместят кабинеты хирурга, онколога, уролога, акушера-гинеколога и кабинеты УЗИ.

Запланированные работы выполнили на 90%, в пристройке — на более чем 60%. В настоящий момент выполняются строительно-монтажные работы с внутренней отделкой, рабочие прокладывают инженерные сети. В новом здании ведутся кровельные работы и подготовка стен к покраске.

Напомню, что строительная организация зашла на объект после проблемного подрядчика. Был здесь неоднократно и вижу, что сейчас работы продолжаются ускоренными темпами и, конечно, с сохранением качества.
Вячеслав Гладков
Поликлиника в Томаровской ЦРБПоликлиника в Томаровской ЦРБ
Поликлиника в Томаровской ЦРБПоликлиника в Томаровской ЦРБ
Поликлиника в Томаровской ЦРБПоликлиника в Томаровской ЦРБ
Поликлиника в Томаровской ЦРБПоликлиника в Томаровской ЦРБ
Поликлиника в Томаровской ЦРБПоликлиника в Томаровской ЦРБ
Поликлиника в Томаровской ЦРБПоликлиника в Томаровской ЦРБ
Поликлиника в Томаровской ЦРБПоликлиника в Томаровской ЦРБ
Поликлиника в Томаровской ЦРБ
Фото: личная страница Вячеслава Гладкова

В Строителе активно ведутся строительные работы школы №4 на 1100 мест. Учреждение появится в рамках областной программы и нацпроекта «Образование». Планируется построить современный образовательный комплекс, который позволит перевести все общеобразовательные организации города на односменный режим работы.

Прошлый подрядчик не справился с выполнением контракта, поэтому региональное правительство сменило организацию. В настоящее время на месте строительства завершена работа с фундаментом, выполнены бетонные работы и забиты свои. Заказаны металлоконструкции.

Строительство школы №4 в СтроителеСтроительство школы №4 в Строителе
Строительство школы №4 в СтроителеСтроительство школы №4 в Строителе
Строительство школы №4 в СтроителеСтроительство школы №4 в Строителе
Строительство школы №4 в Строителе
Фото: личная страница Вячеслава Гладкова
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