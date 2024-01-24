Гладков рассказал, какие больницы отремонтируют в Белгородской области в этом году

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Стало известно, какие медучреждения построят и отремонтируют в Белгородской области в этом году. В планах на текущий и следующий год — 11 объектов.
Как пояснил губернатор Вячеслав Гладков, в 2024 году должны сдать девять объектов, ещё два — в следующем. В шести учреждениях здравоохранения в 2024 году сделают капремонт, в двух проведут реконструкцию, а ещё одно построят.
В этом году запланировано строительство детской поликлиники №3 на базе детской областной больницы. В регионе ещё проведут реконструкцию зданий детской поликлиники Прохоровской ЦРБ и поликлиники Томаровской районной больницы им. Сальтевского.
Что касается капремонта, то его сделают в шести учреждениях. Это поликлиника Красногвардейской ЦРБ и её лечебный корпус, поликлиническое отделение №4 городской поликлиники Белгорода, терапевтический корпус №2 в Валуйской ЦРБ, второй этаж терапевтического корпуса Алексеевской ЦРБ, а также патологоанатомический корпус под размещение травматологического пункта в горбольнице №2 Белгорода.
Подробнее о реконструкции детской поликлиники в Прохоровке рассказали в региональном правительстве. В рамках работ должны обновить не только существующие помещения, но и построить новый корпус многофункциональной детской консультации.
На текущий момент строители уже привели в порядок фасад и кровлю, практически отремонтировали внутренние помещения. Параллельно работы ведутся в пристроенном корпусе. Возведена коробка здания, уже поставлены окна, завершаются монтаж кровли и утепление фасада.
Реконструкция объекта ведётся в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели выделили 120 млн рублей.