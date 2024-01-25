«Даже комментировать не буду»: Гладков отреагировал на слухи о волках под Белгородом

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Белгородка спросила у Вячеслава Гладкова, действительно ли в Белгородской области бродит стая волков. Губернатор ответил, что волков в регионе не видели давно.
В Белгороде стая волков не бродит. Прочитал одно сообщение о том, что якобы со стороны Украины пришла стая, которая там ела непонятно кого и теперь пришла есть нас. Если честно, комментировать даже не буду.
Вячеслав Гладков
Глава региона также сообщил, что на всякий случай дал поручение разобраться экоохотнадзору.
Ранее слухи о стае диких зверей опровергли Бел.Ру в экоохотнадзоре. В управлении заявили, что информация о напавшей на человека стае не соответствует действительности.
Отметим, что слухи о нападении волков на человека ходили и в других регионах России. Местные власти также опровергали эту информацию. В настоящий момент известно только об одном реальном случае нападения животного, но это произошло в Курганской области.