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Волк

«Даже комментировать не буду»: Гладков отреагировал на слухи о волках под Белгородом

25 января 2024, 10:47
Фото: Midjourney
Волк

Гладков: В Белгороде стая волков не бродит

С вопросом о диких животных, которые якобы бродят по территории области, обратилась местная жительница. Глава региона во время вечернего эфира сообщил, что волков в Белгородской области не видели уже давно.

Белгородка спросила у Вячеслава Гладкова, действительно ли в Белгородской области бродит стая волков. Губернатор ответил, что волков в регионе не видели давно.

В Белгороде стая волков не бродит. Прочитал одно сообщение о том, что якобы со стороны Украины пришла стая, которая там ела непонятно кого и теперь пришла есть нас. Если честно, комментировать даже не буду.
Вячеслав Гладков

Глава региона также сообщил, что на всякий случай дал поручение разобраться экоохотнадзору.

Ранее слухи о стае диких зверей опровергли Бел.Ру в экоохотнадзоре. В управлении заявили, что информация о напавшей на человека стае не соответствует действительности.

Отметим, что слухи о нападении волков на человека ходили и в других регионах России. Местные власти также опровергали эту информацию. В настоящий момент известно только об одном реальном случае нападения животного, но это произошло в Курганской области.

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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Нападение#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Волк
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