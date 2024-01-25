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Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Подписание меморандума

Масляков одобрил создание в Белгородской области центральной лиги КВН

25 января 2024, 14:30
Фото: областное правительство
Подписание меморандума

В Белгородской области появится центральная лига КВН «Тремпель»

Меморандум подписали во вторник, 23 января. Центральная лига, которая появится в регионе, станет основной базой для подготовки команд для телевизионных лиг Международного союза КВН. Организаторы уже принимают заявки на отборочный фестиваль, отметили в белгородском правительстве.
Сюжет
КВН

В Белгородской области откроется центральная лига КВН «Тремпель» — она станет 11-й в стране.

Меморандум о создании лиги подписали 23 января. В мероприятии участвовали заместитель губернатора области — министр по делам молодёжи Татьяна Киреева и генеральный директор телевизионного творческого объединения «АМиК» Александр Масляков — младший.

В областном правительстве отметили, что это событие действительно очень важно для белгородского КВНа. Центральные лиги являются основными базами подготовки команд для телевизионных лиг Международного союза КВН.

Организаторы уже приступили к принятию заявок от команд на отборочный фестиваль центральной лиги «Тремпель». Заявку можно заполнить на специальном сайте.

Напомним, что десять белгородских команд отправились побороться за победу на сочинском фестивале «КиВиН-2024». Первый тур стартовал 15 января 2024 года.

Подписание меморандумаПодписание меморандума
Подписание меморандумаПодписание меморандума
Подписание меморандумаПодписание меморандума
Подписание меморандумаПодписание меморандума
Подписание меморандума
Фото: областное правительство
Кто представит Белгородскую область на сочинском фестивале КВН?
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#Общество#Белгородская область#КВН#Новости Белгорода#Белгород#Тремпель#Александр масляков#Центральная лига#Александра Склярова#Татьяна Киреева
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