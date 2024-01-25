Масляков одобрил создание в Белгородской области центральной лиги КВН

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
В Белгородской области откроется центральная лига КВН «Тремпель» — она станет 11-й в стране.
Меморандум о создании лиги подписали 23 января. В мероприятии участвовали заместитель губернатора области — министр по делам молодёжи Татьяна Киреева и генеральный директор телевизионного творческого объединения «АМиК» Александр Масляков — младший.
В областном правительстве отметили, что это событие действительно очень важно для белгородского КВНа. Центральные лиги являются основными базами подготовки команд для телевизионных лиг Международного союза КВН.
Организаторы уже приступили к принятию заявок от команд на отборочный фестиваль центральной лиги «Тремпель». Заявку можно заполнить на специальном сайте.
Напомним, что десять белгородских команд отправились побороться за победу на сочинском фестивале «КиВиН-2024». Первый тур стартовал 15 января 2024 года.