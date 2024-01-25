Масляков одобрил создание в Белгородской области центральной лиги КВН

В Белгородской области появится центральная лига КВН «Тремпель»

Меморандум подписали во вторник, 23 января. Центральная лига, которая появится в регионе, станет основной базой для подготовки команд для телевизионных лиг Международного союза КВН. Организаторы уже принимают заявки на отборочный фестиваль, отметили в белгородском правительстве.