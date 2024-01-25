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Деньги

Белгородцы теряют интерес к потребительским кооперативам

25 января 2024, 15:47
Фото: 1MI
Деньги

Белгородцы вложили в кредитные потребительские кооперативы 103 млн рублей

За девять месяцев 2023 года в кредитных потребительских кооперативах заключено 228 договоров. Это на 62% меньше, чем годом ранее, сообщает региональное отделение Банка России. Всего в Белгородской области работает восемь КПК.

Белгородцы стали реже обращаться в кредитные потребительские кооперативы. За девять месяцев 2023 года в белгородских КПК заключено 228 договоров. Это на 62% меньше, чем годом ранее.

Объём займов, выданных этими организациями, уменьшился в 2,5 раза. Он составил 73 млн рублей. Основной долг белгородцев по выданным займам снизился на 24%. По состоянию на 1 октября прошлого года эта сумма составила 884 млн рублей.

Что касается объёма средств, привлечённых кредитными потребительскими кооперативами, он снизился не так сильно. Белгородцы вложили в КПК свыше 103 млн рублей. Для сравнения: в 2022 году на эти цели жители региона направили почти 120 млн рублей.

Начальник экономического отдела регионального отделения Банка России Геннадий Крыксин предупредил, что нередко под КПК маскируются финансовые пирамиды и мошенники. Белгородцам советуют внимательно изучать документы кооперативов и проверять информацию на сайте Центробанка.

В 2023 году в Белгородской области было зарегистрировано восемь КПК.

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#Белгородская область#Экономика#Потребительский кооператив#Отделение Белгород Банка России#Белгород#Алина Харина
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