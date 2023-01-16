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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

В Белгородской области более 9 тыс. раз просили об изменении условий погашения займа

Сегодня, 13:32
Фото: 1MI
По просьбе 8,3 тыс. белгородцев банки изменили условия по погашению кредитов в связи с санкциями. Ещё более тысячи реструктуризаций провели для МСП, сообщают в «Банке России».
Сюжет
Кредиты

В Белгородской области банки провели более 9 тыс. реструктуризаций кредитов. 8,3 тыс. из них — по просьбам жителей региона, ещё более 1 тыс. — по договорам МСП.

Объём ссудной задолженности по реструктуризированным договорам в марте–ноябре составил 2,7 млрд рублей. Причём большая часть заявок прошла по критериям собственных программ банков. Всего так пересмотрели 7,3 тыс. договоров.

Субъекты МСП облегчили условия выплат по кредитам на общую сумму около 3,3 млрд рублей. Интересно, что реструктуризация во время санкций была менее востребована, чем во время пандемии коронавируса.

Подать заявку на то, чтобы изменить условия погашения кредита, можно было с 1 марта по 30 сентября 2022 года. Таким образом банки шли навстречу заёмщикам, попавшим в сложную ситуацию.

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#Наталья Корявых#Экономика#Кредиты#Белгородская область#Цб#Деньги#Реструктуризация#Заём#Банк россии
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