Белгородский «подполковник ФСБ» пытался развести москвичей на 12 млн рублей

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
53-летний уроженец хутора Крепацкий Белгородской области Сергей Власов получил четыре года лишения свободы условно. Дело рассматривали в Басманном суде Москвы. Мужчину признали виновным в покушении на особо крупное мошенничество.
По данным следствия, мужчина, представившись подполковником ФСБ, пообещал руководителям КПК «ИнкассоФинанс» и ООО МФК «ИнкассоЭксперт» — супругам Ольге и Ивану Карпенковым, которым инкриминировали создание финансовой пирамиды, помочь с прекращением уголовного преследования. Всё это он готов был провернуть за 12 млн рублей.
Власов официально не работает и имеет на иждивении двух малолетних детей. Недавно мужчина переехал в поселение Сосенское Новомосковского округа Москвы.
Подробнее о деле: весной 2022 года мужчина получил от неизвестных лиц информацию о том, что в производстве следственного управления УМВД на Московском метрополитене находится уголовное дело в отношении супругов Карпенковых, а также их предполагаемых сообщников. Дело было возбуждено по заявлением более 200 вкладчиков.
По данным правоохранителей, супруги заключали договоры займов, в основном с пенсионерами, и обещали выплачивать до 40% годовых. Пенсионеры отдали предпринимателям более 250 млн рублей. На эти деньги злоумышленники приобрели себе иномарки, недвижимость и т. д. На всё это суд наложил арест.
Обладая информацией о деталях уголовного дела, Власов связался с родственниками супругов Карпенковых. Мужчина представился подполковником ФСБ и пообещал помочь с уголовным делом. За это мужчина попросил 12 млн рублей. По его словам, большая часть денег достанется сотрудникам следственных и надзорных органов.
Родственники супругов посоветовались с фигурантами дела и их адвокатами, сделали вид, что согласились с предложением лжеподполковника ФСБ, и сообщили об этом предложении в управление собственной безопасности ФСБ. Далее ход событий контролировали оперативники.
16 ноября 2022 года во время передачи первого транша денег «подполковника ФСБ» задержали. Мужчина во всём признался. Следком учёл признание, а также наличие у него двух детей и не стал настаивать в суде на заключении его под стражу. До вынесения приговора мужчина находился под домашним арестом.
Бассманный суд Москвы признал уроженца Белгородской области виновным и приговорил его к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет.