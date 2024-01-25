Белгородский «подполковник ФСБ» пытался развести москвичей на 12 млн рублей

16 ноября 2022 года во время передачи первого транша денег «подполковника ФСБ» задержали. Мужчина во всём признался. Следком учёл признание, а также наличие у него двух детей и не стал настаивать в суде на заключении его под стражу. До вынесения приговора мужчина находился под домашним арестом.