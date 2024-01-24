Снег и туман накроют Белгородскую область

В Белгородской области в четверг, 25 января, будет облачно. Пройдёт небольшой, местами умеренный снег, днём — мокрый снег. В отдельных районах ожидается туман, налипание мокрого снега, гололёд, гололедица. Порывы ветра при этом до 13 м/с. В тёмное время суток температура опустится до -7…-2 °С. Днём ожидается от -4 °С до +1 °С.