Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:37

Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Снег

Снег и туман накроют Белгородскую область

24 января 2024, 14:37
Фото: 1MI
Снег

Потепление придёт в Белгородскую область

Днём 25 января пройдёт мокрый снег, местами ожидается туман. Возможен гололёд. Прогноз погоды на четверг опубликовало региональное ГУ МЧС.
Сюжет
Погода

В Белгородской области в четверг, 25 января, будет облачно. Пройдёт небольшой, местами умеренный снег, днём — мокрый снег. В отдельных районах ожидается туман, налипание мокрого снега, гололёд, гололедица. Порывы ветра при этом до 13 м/с. В тёмное время суток температура опустится до -7…-2 °С. Днём ожидается от -4 °С до +1 °С.

Белгородцев призывают быть осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В Белгороде завтра ночью -4 °С, пройдёт снег. Днём потеплеет до 0 °С, ожидается снег с дождём.

В ночь на пятницу, 26 января, температура в Белгороде опустится до -2 °С, снова выпадут осадки в виде снега. Днём, по прогнозу синоптиков, до 0 °С и мокрый снег.

Такая погода сохранится в столице региона до конца текущей недели.

В Белгородской области резко похолодает, а дождь сменится снегом
Узнать подробнее
Читайте также:
Мороз ночью и сильный ветер: белгородцев предупредили об ухудшении погодыПотепление после сильных морозов: белгородцев ожидают температурные качелиМороз под -25 °С: синоптики дают неутешительный прогноз для теплолюбивых белгородцев
#Белгородская область#Погода#Снег#Прогноз погоды#Белгород#Наталья Корявых#Осадки
Подпишитесь
«Напали и загрызли человека»: Белгородскую область атаковали волки?
Сегодня, 12:56
Под Белгородом разбился военный самолёт. Что известно о происшествии к этому часу?
Сегодня, 10:28
Первый год СВО: какие белгородские компании не справились и ушли в «минус»
Сегодня, 07:48
В Фонде ЖКХ Белгородской области сменилось руководство
Сегодня, 13:42
Несмотря на то, что среда: белгородцы сыграли свадьбы в первую красивую дату года
Сегодня, 14:30
Гладков сообщил о новом ЧП в Белгородской области: на месте работают СК и МЧС
Сегодня, 08:53