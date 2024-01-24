Снег и туман накроют Белгородскую область

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
В Белгородской области в четверг, 25 января, будет облачно. Пройдёт небольшой, местами умеренный снег, днём — мокрый снег. В отдельных районах ожидается туман, налипание мокрого снега, гололёд, гололедица. Порывы ветра при этом до 13 м/с. В тёмное время суток температура опустится до -7…-2 °С. Днём ожидается от -4 °С до +1 °С.
Белгородцев призывают быть осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями.
В Белгороде завтра ночью -4 °С, пройдёт снег. Днём потеплеет до 0 °С, ожидается снег с дождём.
В ночь на пятницу, 26 января, температура в Белгороде опустится до -2 °С, снова выпадут осадки в виде снега. Днём, по прогнозу синоптиков, до 0 °С и мокрый снег.
Такая погода сохранится в столице региона до конца текущей недели.