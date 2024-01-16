В Белгородской области резко похолодает, а дождь сменится снегом

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Завтра, 17 января, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдёт небольшой снег, днём же преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 9-14 м/с. В тёмное время суток возможны порывы 15-17 м/с.
Температура воздуха в регионе ночью составит -13…-8 °С. Днём станет немного теплее: -9 …-4 °С.
В ночь на 17 января в Белгороде пройдёт небольшой снег при -11 °С. Днём в среду установится облачная с прояснениями погода. Термометры покажут -8 °С, осадков не ожидается.
18 января в Белгороде возможны температурные качели. В ночь на четверг похолодает до -18 °С, но уже днём потеплеет до +2 °С. Целый день будут идти осадки — в виде снега и дождя со снегом.
Плюсовая температура задержится и в пятницу, 19 января. Однако уже в выходные, 20 и 21 января, она вернётся к минусовым значениям, следует из текущего прогноза Гидрометцентра.