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Published Сегодня, 10:18

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Updated Сегодня, 10:20

Володин поручил выяснить, какими ракетами сбили самолёт под Белгородом

Россия направит обращение к конгрессу США из-за крушения самолёта под Белгородом

24 января 2024, 10:18
Фото: Telegram-канал «112»

Володин поручил выяснить, какими ракетами сбили самолёт под Белгородом

В Госдуме подготовят обращение к конгрессу США и Бундестагу в связи с крушением самолёта Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области. Также Володин поручил разобраться с тем, какие ракеты и пусковые установки использовали для сбития самолёта, пишет РИА «Новости».

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и Бундестагу по факту случившейся в Корочанском районе катастрофы. Он предложил разобраться с тем, какие ракеты и пусковые установки были использованы для сбития самолёта Ил-76.

Отметим, что около полудня 24 января самолёт Ил-76 совершал плановый полёт, когда потерпел крушение. На борту находились 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли в Белгородскую область. Помимо этого, в самолёте находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

На место происшествия вылетела специальная комиссия, которая установит причину случившейся катастрофы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не смог прокомментировать произошедшее из-за отсутствия подробностей.

Опубликованы новые кадры с места крушения самолёта под Белгородом
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