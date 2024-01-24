Россия направит обращение к конгрессу США из-за крушения самолёта под Белгородом

Володин поручил выяснить, какими ракетами сбили самолёт под Белгородом

В Госдуме подготовят обращение к конгрессу США и Бундестагу в связи с крушением самолёта Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области. Также Володин поручил разобраться с тем, какие ракеты и пусковые установки использовали для сбития самолёта, пишет РИА «Новости».