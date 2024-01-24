Россия направит обращение к конгрессу США из-за крушения самолёта под Белгородом

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и Бундестагу по факту случившейся в Корочанском районе катастрофы. Он предложил разобраться с тем, какие ракеты и пусковые установки были использованы для сбития самолёта Ил-76.
Отметим, что около полудня 24 января самолёт Ил-76 совершал плановый полёт, когда потерпел крушение. На борту находились 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли в Белгородскую область. Помимо этого, в самолёте находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
На место происшествия вылетела специальная комиссия, которая установит причину случившейся катастрофы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не смог прокомментировать произошедшее из-за отсутствия подробностей.