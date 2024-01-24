«Будем разбираться»: в Кремле отреагировали на авиакатастрофу в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не стал комментировать крушение военного самолёта Ил-76 в Белгородской области. По словам представителя Кремля, с этой информацией ещё предстоит разобраться. Пока он не может сказать ничего.
Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего сказать.
Дмитрий Песков
Крушение уже подтвердили в Минобороны. На борту самолёта были 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли в Белгородскую область для последующего обмена.