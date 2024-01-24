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Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Падение военного самолёта в Корочанском районе

«Будем разбираться»: в Кремле отреагировали на авиакатастрофу в Белгородской области

24 января 2024, 09:52
Фото: соцсети
Падение военного самолёта в Корочанском районе

Песков не стал комментировать авиакатастрофу в Белгородской области

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не стал комментировать падение военного самолёта в Корочанском районе Белгородской области. По его словам, с этой информацией ещё предстоит разобраться.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не стал комментировать крушение военного самолёта Ил-76 в Белгородской области. По словам представителя Кремля, с этой информацией ещё предстоит разобраться. Пока он не может сказать ничего.

Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего сказать.
Дмитрий Песков

Крушение уже подтвердили в Минобороны. На борту самолёта были 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли в Белгородскую область для последующего обмена.

На борту разбившегося под Белгородом военного самолёта были 65 пленных ВСУ
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#Белгородская область#Происшествия#Корочанский район#Кремль#Белгород#Авиакатастрофа#Наталья Корявых#Дмитрий Песков#Военный самолёт#Падение самолёта под Белгородом
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