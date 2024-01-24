Опубликованы новые кадры с места крушения самолёта под Белгородом

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Новые кадры с места крушения военного самолёта Ил-76 опубликовали в Сети. По предварительным данным, находившиеся на борту 74 человека погибли. Официального подтверждения пока нет.
В Кремле уже отреагировали на происшествие и заявили, что будут разбираться в ситуации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков комментировать крушение пока не стал.
Добавим, что уже известно о том, что на борту находились 65 пленных украинских военнослужащих.