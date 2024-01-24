Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Крушение Ил-76 в Корочанском районе

Опубликованы новые кадры с места крушения самолёта под Белгородом

24 января 2024, 10:01
Фото: Telegram-канал 112
Крушение Ил-76 в Корочанском районе
В Сети появились новые кадры с места падения военного самолёта. Сообщается о гибели 74 человек.

Новые кадры с места крушения военного самолёта Ил-76 опубликовали в Сети. По предварительным данным, находившиеся на борту 74 человека погибли. Официального подтверждения пока нет.

В Кремле уже отреагировали на происшествие и заявили, что будут разбираться в ситуации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков комментировать крушение пока не стал.

Добавим, что уже известно о том, что на борту находились 65 пленных украинских военнослужащих.

Крушение Ил-76 в Корочанском районеКрушение Ил-76 в Корочанском районе
Крушение Ил-76 в Корочанском районеКрушение Ил-76 в Корочанском районе
Крушение Ил-76 в Корочанском районе
Фото: Telegram-канал 112
Фотографии с места падения самолёта в Корочанском районе Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
На место падения военного самолёта в Белгородской области вылетела комиссия ВКСНа борту разбившегося под Белгородом военного самолёта были 65 пленных ВСУНештатный сход боеприпаса с самолёта ВКС РФ произошёл над селом в Черноземье
#Белгородская область#Происшествия#Корочанский район#Новости Белгорода#Самолёт#Белгород#Авиакатастрофа#Наталья Корявых#Падение самолёта под Белгородом
Подпишитесь
«Напали и загрызли человека»: Белгородскую область атаковали волки?
Сегодня, 12:56
Под Белгородом разбился военный самолёт. Что известно о происшествии к этому часу?
Сегодня, 10:28
Первый год СВО: какие белгородские компании не справились и ушли в «минус»
Сегодня, 07:48
Отмена дистанта: спортшколы и школы искусств в Белгороде вернутся к очным занятиям
Сегодня, 07:16
«Все на борту погибли»: Гладков прокомментировал крушение самолёта под Белгородом
Сегодня, 11:09
Гладков сообщил о новом ЧП в Белгородской области: на месте работают СК и МЧС
Сегодня, 08:53