35 человек эвакуировали из-за происшествия в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
За минувшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали шесть пожаров. Один из них произошёл в квартире, другие — в летних кухнях и в гаражах. Есть один пострадавший и один погибший.
По известной информации, возгорание в однокомнатной квартире произошло в Валуйках. Пожарные эвакуировали из подъезда 35 человек и спасли одного пострадавшего — мужчину 1969 года рождения.
При пожаре в летней кухне в селе Белый Колодезь Вейделевского района погиб мужчина 1968 года рождения. Предполагается, что возгорание произошло из-за неосторожного курения.
Пожары также произошли в селе Ильинка Алексеевского округа, сёлах Шорстово и Аверино Губкинского округа, селе Засосна Красногвардейского района.