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Пожар

35 человек эвакуировали из-за происшествия в Белгородской области

24 января 2024, 08:39
Фото: Midjourney
Пожар

При пожаре в Белгородской области погиб мужчина

За вчерашний день, 23 января, в населённых пунктах Белгородской области зарегистрировали шесть пожаров. В двух из них пострадали белгородцы. Одного спасти не удалось, сообщили в региональном МЧС.
Сюжет
Пожар

За минувшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали шесть пожаров. Один из них произошёл в квартире, другие — в летних кухнях и в гаражах. Есть один пострадавший и один погибший.

По известной информации, возгорание в однокомнатной квартире произошло в Валуйках. Пожарные эвакуировали из подъезда 35 человек и спасли одного пострадавшего — мужчину 1969 года рождения.

При пожаре в летней кухне в селе Белый Колодезь Вейделевского района погиб мужчина 1968 года рождения. Предполагается, что возгорание произошло из-за неосторожного курения.

Пожары также произошли в селе Ильинка Алексеевского округа, сёлах Шорстово и Аверино Губкинского округа, селе Засосна Красногвардейского района.

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#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Валуйки#Пострадавший#Новости Белгорода#Белгород#Погибший#Александра Склярова
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