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Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

Следственный комитет

От скандально известной банды в Белгороде пострадали как минимум пять человек

23 января 2024, 14:51
Фото: 1MI
Следственный комитет

В Белгороде ищут пострадавших от действий банды, нападавшей на прохожих

Следователи устанавливают личности белгородцев, пострадавших в результате деятельности банды. Следствие обращается к жителям, которые могли пострадать, чтобы установить другие эпизоды преступлений.

Следователи ищут жителей Белгородской области и других регионов, которые пострадали от действий скандально известной банды. Это необходимо для того, чтобы установить другие эпизоды совершённых группировкой преступлений, пояснили в следственном комитете.

Пока СК удалось установить личности пятерых потерпевших. Самих молодых людей обвиняют по ряду статей:

  • покушение на убийство, совершённое группой лиц по мотивам национальной ненависти (ч. 3 ст. 30, пп. «а, ж, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ),
  • возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ),
  • хулиганство, совершённое группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Следствие пытается установить другие эпизоды совершённых парнями преступлений. В связи с этим потерпевших просят обращаться в СК. Обратившимся гарантируют конфиденциальность.

Напомним, ранее количество членов банды увеличилось до восьми человек. Изначально была информация о шести фигурантах.

Количество участников банды в Белгороде увеличилось до восьми человек
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#Белгородская область#Происшествия#Преступления#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Потерпевшие#СУ СК#Банда подростков#Фигуранты
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