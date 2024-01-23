От скандально известной банды в Белгороде пострадали как минимум пять человек

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Следователи ищут жителей Белгородской области и других регионов, которые пострадали от действий скандально известной банды. Это необходимо для того, чтобы установить другие эпизоды совершённых группировкой преступлений, пояснили в следственном комитете.
Пока СК удалось установить личности пятерых потерпевших. Самих молодых людей обвиняют по ряду статей:
Следствие пытается установить другие эпизоды совершённых парнями преступлений. В связи с этим потерпевших просят обращаться в СК. Обратившимся гарантируют конфиденциальность.
Напомним, ранее количество членов банды увеличилось до восьми человек. Изначально была информация о шести фигурантах.