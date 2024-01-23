Неисправная печка едва не привела к трагедии в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
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Updated Сегодня, 09:37
22 января на территории Белгородской области зарегистрировали два пожара в жилых домах. В одном из них есть пострадавший.
Пожар произошёл в селе Нижняя Гусынка Прохоровского района. Пострадал местный житель 1959 года рождения. Предварительно установлено, что возгорание началось из-за неправильного устройства печного отопления.
Подробности о втором пожаре в жилом доме в МЧС не уточняли.
Ранее стало известно, что в Белгородской области в результате пожаров за неделю погибли четыре человека. 16 января в Томаровке Яковлевского горокруга трагедией закончился пожар в жилом доме — погибла женщина 1959 года рождения. 20 января в огне умерла пенсионерка 1937 из Старого Оскола. Ещё два пожара закончились гибелью людей в Валуйках и Чернянском районе.