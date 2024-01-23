Неисправная печка едва не привела к трагедии в Белгородской области

Ранее стало известно, что в Белгородской области в результате пожаров за неделю погибли четыре человека. 16 января в Томаровке Яковлевского горокруга трагедией закончился пожар в жилом доме — погибла женщина 1959 года рождения. 20 января в огне умерла пенсионерка 1937 из Старого Оскола. Ещё два пожара закончились гибелью людей в Валуйках и Чернянском районе.