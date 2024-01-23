На благоустройство дендропарка под Белгородом направят 26 млн рублей

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
На сайте госзакупок появилась заявка на выполнение строительно-монтажных работ в посёлке Разумное. Заказчик — управление строительства Белгородского района — просит исполнителя благоустроить территорию дендропарка. На эти работы готовы выделить 26 млн 107 тыс. 580 рублей.
Выполнить работы нужно будет с момента заключения контракта до 1 июня 2024 года.
Подавать заявки на участие в аукционе можно до 31 января 2024 года. Поставщика планируется определить 2 февраля.
О том, что в посёлке Разумное появится дендропарк с качелями и лавочками, стало известно ещё в июне 2023 года. Его разместят рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом.
В январе 2024 года жителям напомнили о предстоящих работах. Работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».