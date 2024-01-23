Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

арк

На благоустройство дендропарка под Белгородом направят 26 млн рублей

23 января 2024, 14:17
Фото: Midjourney
арк
Стало известно, сколько управление строительства Белгородского района готово выделить на благоустройство дендропарка в посёлке Разумное. Работы планируется закончить в июне 2024 года.

На сайте госзакупок появилась заявка на выполнение строительно-монтажных работ в посёлке Разумное. Заказчик — управление строительства Белгородского района — просит исполнителя благоустроить территорию дендропарка. На эти работы готовы выделить 26 млн 107 тыс. 580 рублей.

Выполнить работы нужно будет с момента заключения контракта до 1 июня 2024 года.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 31 января 2024 года. Поставщика планируется определить 2 февраля.

О том, что в посёлке Разумное появится дендропарк с качелями и лавочками, стало известно ещё в июне 2023 года. Его разместят рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом.

В январе 2024 года жителям напомнили о предстоящих работах. Работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Под Белгородом появятся дендропарк, амфитеатр и новый сквер
Узнать подробнее
Читайте также:
Дендропарк и сквер обустроят по нацпроекту под БелгородомПод Белгородом обустроят дендропаркЧиновники пообещали белгородцам тротуар и дендропарк, но передумали и поставили забор
#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Строительство#Разумное#Новости Белгорода#Закупки#Белгород#Дендропарк#Александра Склярова
Подпишитесь
Украинский дрон-камикадзе влетел в дом белгородцев: произошёл взрыв
Сегодня, 15:08
ЦЭБ не смог оспорить в суде решение УФАС по делу о проведении аукционов
18 января, 07:46
Не прошло и года: в Белгороде начали монтировать остановку на «Стадионе»
Сегодня, 13:24
«Сколько можно?» Белгородскую школу две недели «терроризируют» звонками о минировании
Сегодня, 14:29
От скандально известной банды в Белгороде пострадали как минимум пять человек
Сегодня, 14:51
Белгородскую область атаковали дроном-камикадзе: от взрыва пострадала машина
Сегодня, 10:07