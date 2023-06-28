Дендропарк и сквер обустроят по нацпроекту под Белгородом

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В Белгородском районе в 2024 году благоустроят три объекта. Речь идёт о парке в Северном, дендропарке и сквере в Разумном. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
В парке в Северном обустроят тротуарные дорожки, появятся скамейки и фонари. Помимо этого, здесь организуют амфитеатр. Планируется высадка более 70 деревьев и 250 кустарников.
В Разумном благоустроят дендропарк рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом. Здесь появятся тротуарные и гравийные пешеходные дорожки, установят входную группу, скамейки, качели и арт-объект «Дендропарк». Дополнительное озеленение тоже запланировано.
Помимо этого, в Разумном займутся сквером на улице Беловежской. Среди прочего здесь организуют видеонаблюдение. В сквере появятся арт-объекты «Скамья» и «Беседка». Территорию тоже озеленят.