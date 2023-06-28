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Дендропарк и сквер обустроят по нацпроекту под Белгородом

28 июня 2023, 08:08
Фото: 1MI

Три объекта в Белгородском районе благоустроят по федеральному проекту

Работы пройдут в Разумном и Северном. В зонах отдыха появятся тротуарные дорожки, скамейки, освещение и новые арт-объекты. Планируется и высадка деревьев и кустарников, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В Белгородском районе в 2024 году благоустроят три объекта. Речь идёт о парке в Северном, дендропарке и сквере в Разумном. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

В парке в Северном обустроят тротуарные дорожки, появятся скамейки и фонари. Помимо этого, здесь организуют амфитеатр. Планируется высадка более 70 деревьев и 250 кустарников.

В Разумном благоустроят дендропарк рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом. Здесь появятся тротуарные и гравийные пешеходные дорожки, установят входную группу, скамейки, качели и арт-объект «Дендропарк». Дополнительное озеленение тоже запланировано.

Помимо этого, в Разумном займутся сквером на улице Беловежской. Среди прочего здесь организуют видеонаблюдение. В сквере появятся арт-объекты «Скамья» и «Беседка». Территорию тоже озеленят.

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Территорию микрорайона в Губкине благоустроят по губернаторскому проекту
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#Инна Рогова#Благоустройство#Дендропарк#Парк#Сквер#Озеленение#Общество#Нацпроект#Касается каждого#Белгородская область#Белгородский район#Северный#Разумное
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