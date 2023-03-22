Чиновники пообещали белгородцам тротуар и дендропарк, но передумали и поставили забор

Белгородцам в Разумном-81 перекрыли единственную тропинку забором

Местные жители неоднократно обращались к чиновникам с просьбой оборудовать тротуар. В ответ людям пообещали большее — целый дендропарк. Его, как и тротуара, нет до сих пор, рассказала депутат Екатерина Долгова. Зато на месте появилось ограждение, чтобы люди больше по тропинке не ходили.