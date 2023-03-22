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Чиновники пообещали белгородцам тротуар и дендропарк, но передумали и поставили забор

22 марта 2023, 08:40
Фото: https://vk.com/dolgova_kprf

Белгородцам в Разумном-81 перекрыли единственную тропинку забором

Местные жители неоднократно обращались к чиновникам с просьбой оборудовать тротуар. В ответ людям пообещали большее — целый дендропарк. Его, как и тротуара, нет до сих пор, рассказала депутат Екатерина Долгова. Зато на месте появилось ограждение, чтобы люди больше по тропинке не ходили.

Вот уже два года белгородцы из микрорайона Разумное-81 не могут дождаться тротуара в районе ФОКа «Парус». С просьбой оборудовать дорожку для пешеходов местные жители обращались неоднократно, но «воз и ныне там».

Пока белгородцам приходится ходить фактически по грязи. На обращения жителей чиновники всё-таки отвечали и даже пообещали им целый дендропарк. Его, как и тротуара, нет до сих пор.

Более того, единственную тропинку в этом месте перекрыли забором. Депутат Екатерина Долгова поинтересовалась: теперь люди должны ходить по автомобильной дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка? 

Долгова обратилась к главе района Владимиру Перцеву с просьбой оборудовать тротуар. Она напомнила, что люди вынуждены ходить либо по трассе, либо по грунтовке, утопая в грязи.

Фото: https://vk.com/dolgova_kprf
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#Дендропарк#Тропинка#Пешеходы#Разумное#Екатерина Долгова#Владимир перцев#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Дорога#Тротуар#Обращение
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