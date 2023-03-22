Чиновники пообещали белгородцам тротуар и дендропарк, но передумали и поставили забор

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Вот уже два года белгородцы из микрорайона Разумное-81 не могут дождаться тротуара в районе ФОКа «Парус». С просьбой оборудовать дорожку для пешеходов местные жители обращались неоднократно, но «воз и ныне там».
Пока белгородцам приходится ходить фактически по грязи. На обращения жителей чиновники всё-таки отвечали и даже пообещали им целый дендропарк. Его, как и тротуара, нет до сих пор.
Более того, единственную тропинку в этом месте перекрыли забором. Депутат Екатерина Долгова поинтересовалась: теперь люди должны ходить по автомобильной дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка?
Долгова обратилась к главе района Владимиру Перцеву с просьбой оборудовать тротуар. Она напомнила, что люди вынуждены ходить либо по трассе, либо по грунтовке, утопая в грязи.