Под Белгородом обустроят дендропарк

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Глава Белгородского района Владимир Перцев рассказал, когда в Разумном появится обещанный дендропарк. Планируется, что объект обустроят уже в следующем году.
Белгородцы могут выбрать, как он будет выглядеть. Для этого необходимо проголосовать на портале проекта «Формирование комфортной городской среды». Местным жителям предлагают принять участие в голосовании.
Появиться в районе должен не только дендропарк, но и ещё два объекта. Речь о парке в Северном и сквере в Разумном. За эти проекты белгородцы также могут проголосовать.
О том, что в Разумном построят дендропарк, стало известно ещё в 2021 году. Проект тогда утвердили на архитектурном совете.