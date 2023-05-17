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Под Белгородом обустроят дендропарк

17 мая 2023, 12:37
Фото: Telegram-канал Владимира Перцева
Дендропарк появится в Разумном в 2024 году, рассказал глава района Владимир Перцев. Помимо этого, запланирована реализация ещё двух объектов.

Глава Белгородского района Владимир Перцев рассказал, когда в Разумном появится обещанный дендропарк. Планируется, что объект обустроят уже в следующем году.

Белгородцы могут выбрать, как он будет выглядеть. Для этого необходимо проголосовать на портале проекта «Формирование комфортной городской среды». Местным жителям предлагают принять участие в голосовании.

Появиться в районе должен не только дендропарк, но и ещё два объекта. Речь о парке в Северном и сквере в Разумном. За эти проекты белгородцы также могут проголосовать.

О том, что в Разумном построят дендропарк, стало известно ещё в 2021 году. Проект тогда утвердили на архитектурном совете.

Фото: Telegram-канал Владимира Перцева
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Разумное#Общество#Дендропарк#Владимир перцев
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