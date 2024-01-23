Минспорта РФ подключат к решению проблем юных белгородских спортсменов из-за дистанта

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В некоторых школах региона, в том числе Белгорода, ввели дистант. Причём касается это и учреждений дополнительного образования, в том числе спортивных секций. Родители юных белгородцев переживают, что за это время дети потеряют навыки.
В некоторых случаях выходом становятся платные секции. Так, белгородка рассказала, что спортсмены-пловцы занимаются в коммерческих бассейнах, где за один час нужно заплатить 200-350 рублей. В качестве решения проблемы женщина предложила организовать лагерь с бассейном для пловцов.
«В нашей области есть „Лесная сказка“, расположенная в Губкинском городском округе. Тренер готов выехать и тренировать детей», — добавила женщина.
На обращение отреагировали в региональном министерстве спорта. Чиновники отметили, что к вопросу сохранения тренировок юных белгородцев подключили федеральное ведомство.
На уровне Министерства спорта Российской Федерации прорабатывается вопрос о предоставлении тренировочных баз для спортсменов и их выезда на тренировочные сборы.
министерство спорта Белгородской области