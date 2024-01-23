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Published Сегодня, 12:50

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Бассейн

Минспорта РФ подключат к решению проблем юных белгородских спортсменов из-за дистанта

23 января 2024, 12:50
Фото: 1MI
Бассейн

Родители юных белгородцев просят решить проблему отсутствия тренировок

В министерстве спорта Белгородской области рассказали, что рассмотрят места, в которых смогут заниматься дети. Также чиновники в скором времени отправят пловцов на тренировочные сборы. Соответствующий вопрос задали неравнодушные белгородцы.

В некоторых школах региона, в том числе Белгорода, ввели дистант. Причём касается это и учреждений дополнительного образования, в том числе спортивных секций. Родители юных белгородцев переживают, что за это время дети потеряют навыки.

В некоторых случаях выходом становятся платные секции. Так, белгородка рассказала, что спортсмены-пловцы занимаются в коммерческих бассейнах, где за один час нужно заплатить 200-350 рублей. В качестве решения проблемы женщина предложила организовать лагерь с бассейном для пловцов.

«В нашей области есть „Лесная сказка“, расположенная в Губкинском городском округе. Тренер готов выехать и тренировать детей», — добавила женщина.

На обращение отреагировали в региональном министерстве спорта. Чиновники отметили, что к вопросу сохранения тренировок юных белгородцев подключили федеральное ведомство.

На уровне Министерства спорта Российской Федерации прорабатывается вопрос о предоставлении тренировочных баз для спортсменов и их выезда на тренировочные сборы.
министерство спорта Белгородской области
Ответ минспортаОтвет минспорта
Ответ минспорта
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова
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#Белгородская область#Спорт#Спортсмены#Новости Белгорода#Бассейн#Спортшкола#Белгород#Пловцы#Александра Склярова
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