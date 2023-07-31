Стало известно о смерти молодого белгородского спортсмена

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
В возрасте 27 лет скончался белгородский гандболист Никита Задорожний. Спортсмен был участником гандбольного клуба «Технолог-Спартак». О случившемся рассказал тренер команды Сергей Крамской.
В 2015 году в составе сборной России Задорожний стал победителем молодёжного чемпионата Европы. Трижды спортсмен выигрывал чемпионат России по пляжному гандболу. В классическом гандболе он становился победителем Высшей лиги два раза.
По словам Крамского, спортсмен в прошлом году получил тяжелейшую травму колена — ему понадобилась операция. Восстановление длилось долго, однако вскоре стало известно о болезни гандболиста.
«В один из дней он мне прислал большое сообщение, в котором заявил, что не сможет вернуться в гандбол и помогать команде, потому что у него диагностировали рак крови. Это сообщение было как обухом по голове», — делится главный тренер команды Сергей Крамской.
Под руководством Крамского спортсмен играл порядка десяти лет.