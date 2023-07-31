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Стало известно о смерти молодого белгородского спортсмена

31 июля 2023, 14:48
Фото: скриншот из видео Telegram-канала «Белгород-арена»

Белгородский гандболист Задорожний скончался от рака крови

Спортсмену из гандбольного клуба «Технолог-Спартак» было 27 лет. О смерти мастера спорта сообщил главный тренер команды Сергей Крамской, пишет ТАСС.

В возрасте 27 лет скончался белгородский гандболист Никита Задорожний. Спортсмен был участником гандбольного клуба «Технолог-Спартак». О случившемся рассказал тренер команды Сергей Крамской.

В 2015 году в составе сборной России Задорожний стал победителем молодёжного чемпионата Европы. Трижды спортсмен выигрывал чемпионат России по пляжному гандболу. В классическом гандболе он становился победителем Высшей лиги два раза.

По словам Крамского, спортсмен в прошлом году получил тяжелейшую травму колена — ему понадобилась операция. Восстановление длилось долго, однако вскоре стало известно о болезни гандболиста.

«В один из дней он мне прислал большое сообщение, в котором заявил, что не сможет вернуться в гандбол и помогать команде, потому что у него диагностировали рак крови. Это сообщение было как обухом по голове», — делится главный тренер команды Сергей Крамской.

Под руководством Крамского спортсмен играл порядка десяти лет.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Никита Задорожний#Сергей крамской#Спорт#Гандболист#Рак крови#Технолог-спартак#Спортсмен#Смерть#Общество
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