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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Андрей Кожемякин

Белгородский паралимпиец Андрей Кожемякин завершил карьеру спортсмена

18 августа 2023, 13:03
Фото: страница Андрея Кожемякина в соцсети
Андрей Кожемякин
При этом Кожемякин добавил, что всё же остаётся в спорте. Данное заявление паралимпиец сделал на своей странице в соцсети.

Белгородец Андрей Кожемякин завершил карьеру спортсмена. Об этом он заявил накануне на своей странице в соцсети. Кожемякин назвал решение обдуманным и «очень верным».

При этом паралимпиец добавил, что официально завершает карьеру именно как спортсмен. Вместе с тем он по-прежнему остаётся в спортивной сфере.

Обещаю, что отдам все силы в работе со своей родной командой лучших в мире белгородских стрелков. Погнали дальше! И никаких «передыхов»… Болейте за нас в Казани через месяц. На летних Играх паралимпийцев с прекрасным названием «Мы вместе! Спорт!».
Андрей Кожемякин

На вопрос о планах Кожемякин ответил журналисту Бел.Ру: «Давайте не будем спешить, дайте время».

Андрей Кожемякин — член Паралимпийской сборной России по пулевой стрельбе. Многократный чемпион России, чемпион Европы и мира, мастер спорта международного класса. Работает в региональном управлении МЧС.

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