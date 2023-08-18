Белгородский паралимпиец Андрей Кожемякин завершил карьеру спортсмена

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Белгородец Андрей Кожемякин завершил карьеру спортсмена. Об этом он заявил накануне на своей странице в соцсети. Кожемякин назвал решение обдуманным и «очень верным».
При этом паралимпиец добавил, что официально завершает карьеру именно как спортсмен. Вместе с тем он по-прежнему остаётся в спортивной сфере.
Обещаю, что отдам все силы в работе со своей родной командой лучших в мире белгородских стрелков. Погнали дальше! И никаких «передыхов»… Болейте за нас в Казани через месяц. На летних Играх паралимпийцев с прекрасным названием «Мы вместе! Спорт!».
Андрей Кожемякин
На вопрос о планах Кожемякин ответил журналисту Бел.Ру: «Давайте не будем спешить, дайте время».
Андрей Кожемякин — член Паралимпийской сборной России по пулевой стрельбе. Многократный чемпион России, чемпион Европы и мира, мастер спорта международного класса. Работает в региональном управлении МЧС.