Турник вместо больницы: к 2030 году 70% белгородцев будут заниматься спортом

Видимо, не особо доверяя медицине, белгородцы предпочтут не болеть вовсе и оздоровляться самостоятельно, потому как сразу за строчкой о медпомощи идёт показатель доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. И таких жителей Белгорода через семь лет будет 70%. Притом что десять лет назад 50% белгородцев занимались спортом, а в 2023 году — 57,3%. Вместе с этим должен вырасти и средний показатель продолжительности жизни — с 73,5 до 77 лет.