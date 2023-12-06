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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Спортивная девушка

Турник вместо больницы: к 2030 году 70% белгородцев будут заниматься спортом

6 декабря 2023, 06:32
Фото: Midjourney
Спортивная девушка

Через семь лет большинство жителей Белгорода предпочтут спорт медицине

Такой прогноз есть в новой стратегии развития Белгорода, которую мэрия представила на третьей сессии горсовета. За семь лет количество горожан, которые систематически занимаются спортом, должно увеличиться почти на 13%.

Бел.Ру уже писало о результатах новой стратегии развития, к которым администрация планирует прийти к 2030 году. Большинство из них касаются удовлетворённости людей жизнью в городе, по данным социального опроса. Например, ставку мэрия сделала на то, что белгородцы будут довольны органами местного самоуправления — через семь лет будет 97% таких жителей. При этом власти не сильно рассчитывают на рост удовлетворённости качеством медицинской помощи — к 2030-му он составит по прогнозу всего 6%.

Видимо, не особо доверяя медицине, белгородцы предпочтут не болеть вовсе и оздоровляться самостоятельно, потому как сразу за строчкой о медпомощи идёт показатель доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. И таких жителей Белгорода через семь лет будет 70%. Притом что десять лет назад 50% белгородцев занимались спортом, а в 2023 году — 57,3%. Вместе с этим должен вырасти и средний показатель продолжительности жизни — с 73,5 до 77 лет.

Число горожан, которые сдадут нормативы ГТО, однако, не сильно увеличится — на 3%. Также количество ежегодно подготовленных спортсменов массовых разрядов вырастет чуть больше чем на 7%.

Напомним, в SWOT-анализе мэрия обозначила развитие отдельных видов спорта как сильную сторону Белгорода. Подробнее о слабых сторонах можно прочитать здесь.

К 2030 году белгородцы будут довольные: как мэрия видит результаты стратегии развития
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#Спорт#Гто#Спортсмены#Горсовет#Новости Белгорода#Оздоровление#Физкультура#Стратегия развития#Белгород#Социальный опрос#Екатерина Никулина#Удовлетворённость#Качество медицинской помощи
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