Турник вместо больницы: к 2030 году 70% белгородцев будут заниматься спортом

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Бел.Ру уже писало о результатах новой стратегии развития, к которым администрация планирует прийти к 2030 году. Большинство из них касаются удовлетворённости людей жизнью в городе, по данным социального опроса. Например, ставку мэрия сделала на то, что белгородцы будут довольны органами местного самоуправления — через семь лет будет 97% таких жителей. При этом власти не сильно рассчитывают на рост удовлетворённости качеством медицинской помощи — к 2030-му он составит по прогнозу всего 6%.
Видимо, не особо доверяя медицине, белгородцы предпочтут не болеть вовсе и оздоровляться самостоятельно, потому как сразу за строчкой о медпомощи идёт показатель доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. И таких жителей Белгорода через семь лет будет 70%. Притом что десять лет назад 50% белгородцев занимались спортом, а в 2023 году — 57,3%. Вместе с этим должен вырасти и средний показатель продолжительности жизни — с 73,5 до 77 лет.
Число горожан, которые сдадут нормативы ГТО, однако, не сильно увеличится — на 3%. Также количество ежегодно подготовленных спортсменов массовых разрядов вырастет чуть больше чем на 7%.
Напомним, в SWOT-анализе мэрия обозначила развитие отдельных видов спорта как сильную сторону Белгорода. Подробнее о слабых сторонах можно прочитать здесь.