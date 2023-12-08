Гладков принял участие в открытии фестиваля адаптивных видов спорта в Белгороде

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
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8 декабря в Белгороде в новом Центре прошло открытие фестиваля адаптивных видов спорта «Путь к вершине». Участие в нём приняли пять муниципалитетов. Спортсмены играли в футбол, баскетбол, дартс, бадминтон, лабиринт, пробовали свои силы в волейболе, настольном теннисе, шашках и шахматах.
В открытии фестиваля принял участие губернатор Вячеслав Гладков: «Когда приехал впервые в область, то я поразился качественному уровню развития адаптивных видов спорта. Я удивился количеству спортсменов и их ярким результатам на соревнованиях самых разных уровней. Рад, что мы не останавливаемся в этом развитии».
Отметим, что Центр адаптивных видов спорта открылся в этом году. Глава региона подчеркнул, что этот спортивный объект является одним из лучших стране.
Всего в области проживает 173 тысячи людей с инвалидностью. Стоит подчеркнуть, что 18 белгородцев стали победителями, призёрами и участниками Сурдлимпийских и Паралимпийских игр. В текущем году белгородские спортсмены завоевали 94 награды на всероссийских соревнованиях.