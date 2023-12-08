Гладков принял участие в открытии фестиваля адаптивных видов спорта в Белгороде

В открытии фестиваля принял участие губернатор Вячеслав Гладков: «Когда приехал впервые в область, то я поразился качественному уровню развития адаптивных видов спорта. Я удивился количеству спортсменов и их ярким результатам на соревнованиях самых разных уровней. Рад, что мы не останавливаемся в этом развитии».