Директора «СК ИнвестПромЭлит» дисквалифицировали за неисполненный контракт

ООО «СК ИнвестПромЭлит» зарегистрировано в Белгороде в 2013 году с уставным капиталом в 12 тыс. рублей. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Директором организации с 2017 года является Александр Вивтюк. Выручка застройщика, согласно открытым данным, составила 268 млн рублей по итогам 2022 года.