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Строительство

Директора «СК ИнвестПромЭлит» дисквалифицировали за неисполненный контракт

23 января 2024, 15:45
Фото: 1MI
Строительство

Из-за нарушений по контракту в Белгороде дисквалифицировали директора компании

ООО «СК „ИнвестПромЭлит“» не исполнило контракт, заключённый с областным министерством ЖКХ. Директора организации наказали. Срок дисквалификации составил полгода, сообщили в региональной прокуратуре.

Директора ООО «СК ИнвестПромЭлит» наказали за не исполненный своевременно контракт, который компания заключила с региональным министерством ЖКХ. Речь идёт о госконтракте на приобретение жилых помещений.

Прокуратура Яковлевского горокруга возбудила дело об административном правонарушении. По решению суда директора признали виновным. Срок дисквалификации составил шесть месяцев.

Вступление в силу и исполнение судебного решения находятся на контроле надзорного ведомства.

ООО «СК ИнвестПромЭлит» зарегистрировано в Белгороде в 2013 году с уставным капиталом в 12 тыс. рублей. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Директором организации с 2017 года является Александр Вивтюк. Выручка застройщика, согласно открытым данным, составила 268 млн рублей по итогам 2022 года.

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