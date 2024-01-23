Директора «СК ИнвестПромЭлит» дисквалифицировали за неисполненный контракт

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Директора ООО «СК ИнвестПромЭлит» наказали за не исполненный своевременно контракт, который компания заключила с региональным министерством ЖКХ. Речь идёт о госконтракте на приобретение жилых помещений.
Прокуратура Яковлевского горокруга возбудила дело об административном правонарушении. По решению суда директора признали виновным. Срок дисквалификации составил шесть месяцев.
Вступление в силу и исполнение судебного решения находятся на контроле надзорного ведомства.
ООО «СК ИнвестПромЭлит» зарегистрировано в Белгороде в 2013 году с уставным капиталом в 12 тыс. рублей. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Директором организации с 2017 года является Александр Вивтюк. Выручка застройщика, согласно открытым данным, составила 268 млн рублей по итогам 2022 года.