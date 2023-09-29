Белгородский УКС судится с застройщиком инфекционного центра

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Согласно картотеке дел, УКС Белгородской области обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «ПроектСтройКомплект». Истец попросил взыскать пени за просрочку исполнения обязательств по контракту в размере 22 млн рублей и штраф в размере 100 тысяч рублей.
Как следует из материалов дела, в декабре 2021 года между региональным управлением капитального строительства и фирмой «ПроектСтройКомплекс» был заключён контракт, согласно условиям которого подрядчик должен был выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы во время строительства быстровозводимого инфекционного клинического центра для горбольницы № 2 Белгорода.
Работы должны были завершить до 20 января 2022 года. Затем по соглашению сторон срок продлили до 9 марта 2022 года.
В своём заявлении истец указал, что условия контракта не были исполнены. По данным управления, на 31 октября 2022 года при приёмке работ были выявлены и до сих пор не устранены недостатки работ. Речь идёт о том, что не были произведены пусконаладочные работы дизельного генератора, не предоставлена исполнительная документация на оборудование, не закончен монтаж канализационных и водосточных лестниц, люков, не выполнена маркировка задвижек, не предоставлен журнал производства работ, пусконаладочные работы системы отопления не выполнены, а в пожарных ёмкостях не установлен уровнемер.
При этом в документах суда указано, что УКС должен был провести проверку проведённых работ в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов может проводиться силами заказчика или с привлечением экспертов. Но данные обязательства истец нарушил.
Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций, на основании контрактов, заключённых в соответствии с ФЗ «О контрактной системе».
Из судебных документов
Кроме этого, УКС до марта 2022 года принял и подписал исполнительно-техническую документацию по объекту строительства, в том числе исполнительные схемы, акты скрытых работ на весь объём по контракту. Это следует из материалов дела и приведённых ответчиком документов.
Несмотря на то, что все работы подрядчик выполнил своевременно, что подтверждается актами освидетельствования скрытых работ, акты о приёмке выполненных работ подписывались заказчиком в более поздние даты, что не соответствовало фактическому исполнению контракта.
Из материалов следует, что в письме от 11 ноября 2022 года УКС Белгородской области сообщал об отсутствии претензий к подрядчику по выполнению контракта — как по выполнению строительно-монтажных работ, так и пуско-наладочных.
Каких-либо отказов от принятия работ в связи с нарушениями условий о качестве или объёме выполнения работ, УКС в адрес ответчика не направлял. Такие претензии отсутствовали. Довод УКС о том, что по состоянию на 26 октября 2022 года указанные работы не были выполнены, также опровергается и письмом от 11 ноября 2022 года, в котором истец указывал на отсутствие претензий к ответчику по выполнению контракта.
Из материалов также следует, что фактически задержка сдачи работ исполнителем возникла не по вине ответчика, а по независящим причинам и обстоятельствам, поскольку УКС инициировал проведение дополнительных работ. Поэтому суд пришёл к выводу, что фактически ответчик передал работы по контракту в установленный срок, «где, рассмотрев результат работ, ответчик внёс дополнительные работы, не предусмотренные контрактом, что естественно обусловлено просрочкой исполнения работ по инициативе заказчика».
Поэтому суд в удовлетворении исковых требований областному УКСу отказал. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.
Напомним, ранее быстровозводимый медицинский центр в Старооскольском горокруге заинтересовал белгородскую прокуратуру. Причиной стало то, что работы не завершили в срок. Руководителю компании «ПроектСтройКомплекс» внесли представление. Помимо этого, в отношении директора завели административное дело.
Предполагалось, что два ковид-госпиталя — в Старооскольском горокруге и Терновке — построят ещё в 2021 году за два месяца. Однако сроки затянулись. В Терновке центр заработал только в июне 2022 года. А инфекционный центр в Старооскольском горокруге открыли в феврале 2023 года. В церемонии по видеосвязи участвовал президент Владимир Путин.