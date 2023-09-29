Белгородский УКС судится с застройщиком инфекционного центра

В своём заявлении истец указал, что условия контракта не были исполнены. По данным управления, на 31 октября 2022 года при приёмке работ были выявлены и до сих пор не устранены недостатки работ. Речь идёт о том, что не были произведены пусконаладочные работы дизельного генератора, не предоставлена исполнительная документация на оборудование, не закончен монтаж канализационных и водосточных лестниц, люков, не выполнена маркировка задвижек, не предоставлен журнал производства работ, пусконаладочные работы системы отопления не выполнены, а в пожарных ёмкостях не установлен уровнемер.