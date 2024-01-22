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Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Преступление

Почти на 30% выросло число тяжких преступлений в Белгородской области

22 января 2024, 07:17
Фото: Midjourney
Преступление

Белгородская область стала 13-й в рейтинге регионов по преступности

Несмотря на рост, область оказалась в числе 20 российских регионов с наименьшим количеством совершённых преступлений в 2023 году. Рейтинг представило РИА «Новости».
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Рейтинг

Белгородская область вошла в число 20 российских регионов с наименьшим количеством совершённых преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Их уровень, как и число преступлений в целом, вырос в 2023 году.

По итогам прошлого года в Белгородской области, которая в рейтинге стала 13-й, зафиксировали 106,3 преступления на 10 тыс. жителей. Число нарушений выросло на 10,4%. Однако более существенно увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений — на 29,3%. На 10 тыс. человек насчитывается 37,1 такое преступление.

Белгородская область среди регионов Центрального Черноземья расположилась в рейтинге выше всех. В Курской области уровень преступности снизился на 3,8%, но число особо тяжких по сравнению с 2022 годом увеличилось на 3,4%. В Воронежской области количество совершённых преступлений снизилось на 7,1%, но тяжких преступлений стало больше на 0,2%.

В Липецкой области показатель роста преступлений составил 1,8%, тяжких — 17,7%. Тамбовская область по макрорегиону стала самой неблагополучной — там совершают больше преступлений, чем в соседних регионах. Однако рост преступности равняется 2%, но число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 9,2%.

В 2022 году в одном только Белгороде правоохранительные органы зафиксировали 4,7 тыс. преступлений. Криминальная активность выросла на 5%. Показатель раскрываемости равнялся 53%, но умышленных убийств удалось раскрыть 100%.

За девять месяцев прошлого года в регионе резко выросло число тяжких преступлений. В указанный период область занимала шестое место среди наиболее благополучных регионов, но при этом наблюдался рост преступности. И если в целом количество преступлений на тот момент выросло на 1,3%, то тяжких преступлений стало больше на 13,2%. Тенденция на рост сохранилась и в 2023 году.

В Белгородской области резко выросло число тяжких преступлений
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