Почти на 30% выросло число тяжких преступлений в Белгородской области

За девять месяцев прошлого года в регионе резко выросло число тяжких преступлений. В указанный период область занимала шестое место среди наиболее благополучных регионов, но при этом наблюдался рост преступности. И если в целом количество преступлений на тот момент выросло на 1,3%, то тяжких преступлений стало больше на 13,2%. Тенденция на рост сохранилась и в 2023 году.