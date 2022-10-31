Согласно данным рейтинга, в Белгородской области за январь-сентябрь количество преступлений выросло на 1,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на текущий год в регионе насчитывается 71,8 преступления на 10 тыс. жителей, причём тяжких преступлений – 21,6. Также уточняется, что число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 13,2 %.