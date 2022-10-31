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В Белгородской области резко выросло число тяжких преступлений

31 октября 11:58
Фото: 1MI
С января по сентябрь 2022 года преступлений в регионе стало больше на 1,3 %, чем в аналогичный период прошлого года. При этом область входит в топ-10 регионов с низким уровнем преступлений.

РИА «Новости» опубликовало рейтинг регионов РФ по преступности. Белгородская область заняла шестую строчку среди субъектов с низкими показателями преступлений. Тем не менее их число с начала года выросло.

Согласно данным рейтинга, в Белгородской области за январь-сентябрь количество преступлений выросло на 1,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на текущий год в регионе насчитывается 71,8 преступления на 10 тыс. жителей, причём тяжких преступлений – 21,6. Также уточняется, что число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 13,2 %.

Наилучших показателей достигла Чечня. В указанный период количество преступлений в республике сократилось на 24,1 %. Количество тяжких преступлений уменьшилось на 27,3 %. В целом по РФ количество преступлений сократилось на 1,5 %, тяжких – на 5,3 %.

 

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#Наталья Корявых#Общество#Рейтинг регионов#Преступность#Тяжкие и особо тяжкие преступления#Рост
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