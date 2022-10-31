РИА «Новости» опубликовало рейтинг регионов РФ по преступности. Белгородская область заняла шестую строчку среди субъектов с низкими показателями преступлений. Тем не менее их число с начала года выросло.
Согласно данным рейтинга, в Белгородской области за январь-сентябрь количество преступлений выросло на 1,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на текущий год в регионе насчитывается 71,8 преступления на 10 тыс. жителей, причём тяжких преступлений – 21,6. Также уточняется, что число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 13,2 %.
Наилучших показателей достигла Чечня. В указанный период количество преступлений в республике сократилось на 24,1 %. Количество тяжких преступлений уменьшилось на 27,3 %. В целом по РФ количество преступлений сократилось на 1,5 %, тяжких – на 5,3 %.