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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Полиция

В Белгороде стало меньше «пьяных» преступлений

19 января 2024, 15:02
Фото: УМВД России по городу Белгороду
Полиция

В белгородской полиции подвели итоги года

Таких преступлений за год стало меньше на 12,9%. Полицейские подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 2023 год, сообщает УМВД России по Белгороду.

За 2023 год на территории Белгорода было зарегистрировано 4701 преступление и 13 002 административных правонарушения. Чаще всего происходили преступления, относящиеся к категории небольшой и средней тяжести. Помимо этого, за год сократилось число «пьяных» преступлений на 12,9%.

Стоит отметить, что в 2023 году было окончено производством 2701 уголовное дело.

Число преступлений в экономической сфере сократилось на 12,3%. Также снизилось количество фактов сбыта фальшивых купюр.

В сфере имущественных преступлений чаще всего фиксировались кражи имущества и мошенничества.

Кроме того, в 2023 году полицейские Белгорода выявили 569 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

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#Город#Общество#Полицейские#Преступления#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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