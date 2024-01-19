В Белгороде стало меньше «пьяных» преступлений

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
За 2023 год на территории Белгорода было зарегистрировано 4701 преступление и 13 002 административных правонарушения. Чаще всего происходили преступления, относящиеся к категории небольшой и средней тяжести. Помимо этого, за год сократилось число «пьяных» преступлений на 12,9%.
Стоит отметить, что в 2023 году было окончено производством 2701 уголовное дело.
Число преступлений в экономической сфере сократилось на 12,3%. Также снизилось количество фактов сбыта фальшивых купюр.
В сфере имущественных преступлений чаще всего фиксировались кражи имущества и мошенничества.
Кроме того, в 2023 году полицейские Белгорода выявили 569 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.