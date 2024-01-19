В Белгороде стало меньше «пьяных» преступлений

За 2023 год на территории Белгорода было зарегистрировано 4701 преступление и 13 002 административных правонарушения. Чаще всего происходили преступления, относящиеся к категории небольшой и средней тяжести. Помимо этого, за год сократилось число «пьяных» преступлений на 12,9%.