В 2022 году в Белгороде совершили 4700 преступлений

Кроме того, в прошлом году полицейские Белгорода раскрыли более 100 преступлений прошлых лет, 37 из них были тяжкими. Также раскрыто порядка 150 экономических преступлений. Помимо этого, в Белгороде было выявлено и пресечено порядка 418 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. К незаконному обороту были причастны 138 человек.