В 2022 году в Белгороде совершили 4700 преступлений

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Во время сессии горсовета начальник управления МВД России по Белгороду Владислав Копылов доложил депутатам об итогах работы ведомства в 2022 году. Так, в прошлом году в Белгороде было зарегистрировано 4700 преступлений. За год криминальная активность выросла на 5%.
Также Копылов сообщил, что в производстве дознания и следствия в минувшем году находилось порядка шести тысяч уголовных дел. Показатель раскрываемости составил 53%. Высокая активность наблюдалась в раскрытии умышленных убийств — они раскрыты на 100%.
Прошлый год внёс изменения в структуру преступности. Массовое распространение приобрёл так называемый кибертерроризм. Число заведомо ложных сообщений об актах терроризма возросло до 291. В 2021 году таких было 13 сообщений.
Владислав Копылов
Кроме того, в прошлом году полицейские Белгорода раскрыли более 100 преступлений прошлых лет, 37 из них были тяжкими. Также раскрыто порядка 150 экономических преступлений. Помимо этого, в Белгороде было выявлено и пресечено порядка 418 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. К незаконному обороту были причастны 138 человек.