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168 преступлений совершили против половой неприкосновенности белгородских детей

9 августа 2023, 11:47
Фото: 1MI
В регионе за полгода зафиксировали 168 преступлений против половой неприкосновенности детей. Согласно статистике, в 2022 году их было меньше, пишет «Открытый Белгород» со ссылкой на правоохранительные органы.

В Белгородской области по итогам первого полугодия 2023 года выросло количество преступлений против половой неприкосновенности детей. В указанный период зафиксировали 168 таких преступлений. К уголовной ответственности привлекли 22 человека.

В прокуратуре изданию сообщили, что в 2022 году по статьям 131-135 УК РФ возбудили 170 уголовных дел. Тогда к ответственности за такого рода действия привлекли 41 человека.

Добавим, что к перечисленным выше статьям относятся изнасилование, насильственные действия сексуального характера, понуждение к таким действиям, половое сношение с не достигшим 16-летия лицом, развратные действия.

Громкое происшествие случилось на минувшей неделе в Разумном Белгородского района. 42-летний мужчина изнасиловал и убил 15-летнюю школьницу. Как признался обвиняемый, в момент совершения преступления он был пьян, а поступок житель региона объяснил тем, что ему не хватало женского внимания. Сам белгородец уже дал признательные показания. Уголовное дело расследуется.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Преступление#Происшествия#Уголовная ответственность#Расследование#Половая свобода и неприкосновенность#Преступления#Дети
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