168 преступлений совершили против половой неприкосновенности белгородских детей

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
В Белгородской области по итогам первого полугодия 2023 года выросло количество преступлений против половой неприкосновенности детей. В указанный период зафиксировали 168 таких преступлений. К уголовной ответственности привлекли 22 человека.
В прокуратуре изданию сообщили, что в 2022 году по статьям 131-135 УК РФ возбудили 170 уголовных дел. Тогда к ответственности за такого рода действия привлекли 41 человека.
Добавим, что к перечисленным выше статьям относятся изнасилование, насильственные действия сексуального характера, понуждение к таким действиям, половое сношение с не достигшим 16-летия лицом, развратные действия.
Громкое происшествие случилось на минувшей неделе в Разумном Белгородского района. 42-летний мужчина изнасиловал и убил 15-летнюю школьницу. Как признался обвиняемый, в момент совершения преступления он был пьян, а поступок житель региона объяснил тем, что ему не хватало женского внимания. Сам белгородец уже дал признательные показания. Уголовное дело расследуется.