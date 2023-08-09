168 преступлений совершили против половой неприкосновенности белгородских детей

Громкое происшествие случилось на минувшей неделе в Разумном Белгородского района. 42-летний мужчина изнасиловал и убил 15-летнюю школьницу. Как признался обвиняемый, в момент совершения преступления он был пьян, а поступок житель региона объяснил тем, что ему не хватало женского внимания. Сам белгородец уже дал признательные показания. Уголовное дело расследуется.