Открытий было больше, чем потерь, но не намного: как прошёл 2023-й для бизнеса

Как отмечают эксперты, по итогам 2023 года количество закрытых коммерческих предприятий за год уменьшилось на 9,3%. Лидерами по приросту числа предприятий стали Москва и Подмосковье, Ленинградская область, а также ДНР. Но, несмотря на более низкую «смертность» бизнеса, в большинстве регионов он всё-таки закрывался. Больше всего предприятий ликвидировано в Санкт-Петербурге, Самарской области и Татарстане.