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Бизнес

Открытий было больше, чем потерь, но не намного: как прошёл 2023-й для бизнеса

22 января 2024, 10:41
Фото: Midjourney
Бизнес

За год в Белгородской области закрылось 1,4 тыс. компаний

По итогам 2023 года в регионе открылась 1421 компания. Закрылись при этом 1380. Годом ранее количество предприятий, которых пришлось ликвидировать, было больше. Данные опубликованы в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В Белгородской области в 2023 году закрылось меньше различных компаний. Подобная тенденция наблюдается по всей стране. Сообщается, что «смертность» бизнеса в России достигла минимума за последние восемь лет.

Согласно проведённому исследованию, в Белгородской области в прошлом году открылась 1421 компания. Закрыть пришлось 1380. Годом ранее ситуация была более удручающей: на 1461 открытое предприятие пришлось 2475 закрытых.

Как отмечают эксперты, по итогам 2023 года количество закрытых коммерческих предприятий за год уменьшилось на 9,3%. Лидерами по приросту числа предприятий стали Москва и Подмосковье, Ленинградская область, а также ДНР. Но, несмотря на более низкую «смертность» бизнеса, в большинстве регионов он всё-таки закрывался. Больше всего предприятий ликвидировано в Санкт-Петербурге, Самарской области и Татарстане.

Что касается Центрального Черноземья, то в Воронежской области закрылось 2901 предприятие при открывшихся 2068. В соседней Курской области открыли всего 626 компаний, а закрыли 1248. В Липецкой области на 958 открытых компаний пришлось 1720 закрытых, в Тамбовской области показатели составили 484 и 711 соответственно.

Напомним, ранее Бел.Ру опубликовало рейтинг белгородских компаний, которые стали самыми убыточными в первый год спецоперации. Речь идёт об организациях, занявших от 21-го по 30-е место среди убыточных.

От аквапарка до «Белянки»: рейтинг убыточных белгородских компаний в первый год СВО
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#Белгородская область#Экономика#Открытие#Россия#Компании#Предприятия#Закрытие#Организации#Центральное черноземье#Белгород#Наталья Корявых
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