Открытий было больше, чем потерь, но не намного: как прошёл 2023-й для бизнеса

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В Белгородской области в 2023 году закрылось меньше различных компаний. Подобная тенденция наблюдается по всей стране. Сообщается, что «смертность» бизнеса в России достигла минимума за последние восемь лет.
Согласно проведённому исследованию, в Белгородской области в прошлом году открылась 1421 компания. Закрыть пришлось 1380. Годом ранее ситуация была более удручающей: на 1461 открытое предприятие пришлось 2475 закрытых.
Как отмечают эксперты, по итогам 2023 года количество закрытых коммерческих предприятий за год уменьшилось на 9,3%. Лидерами по приросту числа предприятий стали Москва и Подмосковье, Ленинградская область, а также ДНР. Но, несмотря на более низкую «смертность» бизнеса, в большинстве регионов он всё-таки закрывался. Больше всего предприятий ликвидировано в Санкт-Петербурге, Самарской области и Татарстане.
Что касается Центрального Черноземья, то в Воронежской области закрылось 2901 предприятие при открывшихся 2068. В соседней Курской области открыли всего 626 компаний, а закрыли 1248. В Липецкой области на 958 открытых компаний пришлось 1720 закрытых, в Тамбовской области показатели составили 484 и 711 соответственно.
Напомним, ранее Бел.Ру опубликовало рейтинг белгородских компаний, которые стали самыми убыточными в первый год спецоперации. Речь идёт об организациях, занявших от 21-го по 30-е место среди убыточных.